Economía y Política

Papeleta para diputados por Heredia en las elecciones del 2026 de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El próximo 1.º de febrero de 2026, los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la provincia de Heredia acudirán a las urnas para elegir a sus representantes legislativos. Este proceso define la integración de la Asamblea Legislativa para el periodo comprendido entre 2026 y 2030.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026papeleta Herediacandidatos a diputadosTSEpartidos políticos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.