Papeleta para diputados por Heredia en las elecciones del 2026 de Costa Rica

El próximo 1.º de febrero de 2026, los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la provincia de Heredia acudirán a las urnas para elegir a sus representantes legislativos. Este proceso define la integración de la Asamblea Legislativa para el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

La provincia de Heredia cedió un escaño legislativo debido a los resultados del Censo Nacional de 2022. Esta redistribución demográfica redujo la representación provincial, que pasó de seis a cinco diputaciones para la próxima legislatura.

Un total de 20 partidos de escala nacional inscribieron sus nóminas para competir por estas cinco curules. En esta ocasión, la papeleta herediana no registra la participación de agrupaciones de carácter provincial para el cargo de diputado.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizó el sorteo para determinar el orden de las agrupaciones en la papeleta celeste. Las juntas receptoras de votos en los diez cantones heredianos recibirán el material electoral bajo estrictos protocolos de custodia.

Distribución de la papeleta y representación provincial

La reducción en el número de curules para Heredia sitúa a la provincia con el 8,8% de la representación total en el Congreso. Este ajuste matemático eleva la cantidad de votos necesarios para que los partidos alcancen el cociente electoral y aseguren una plaza directa.

A nivel nacional, el TSE recibió 1.365 solicitudes de inscripción, de las cuales 96 resultaron denegadas por el incumplimiento de requisitos como la paridad de género o la edad mínima. En Heredia, las listas vigentes cumplen con la alternancia obligatoria establecida por el Código Electoral.

Usted puede consultar el detalle de los candidatos y el orden oficial de aparición de las banderas a continuación. La lista sigue la disposición de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tal como aparecerá en el documento oficial el día de la votación.

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Jorge Manuel Duarte Zárate Maricel Morales Campos Fabio Guadalupe Sosa Orias Lucía Ramírez Ruiz Esteban Felipe Venegas Murillo

Progreso Social Democrático (PPSD)

Liliana María Fernández Boza Óscar Ricardo Ramírez Castrillo Fiorella Tasso Prkut José Miguel Murillo Salas Xinia Carrillo Sánchez

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

Rocío Córdoba Cambronero Norberto Enrique Montero Segura Leidi Garita Valverde José Pablo Castillo Rodríguez Luz Marina Ocampo Alfaro

Unidos Podemos (UP):

Carlyn Ugalde Guevara Luis Felipe Padilla Zumbado Nidia Ramírez Vargas Gilberto de los Ángeles Pochet Fonseca Laura Patricia Cerdas Rodríguez

Nueva Generación (PNG):

Anabelle Castillo López Wencer Badilla Castillo Marta Benavides Hernández José Antonio Bejarano González Adriana Valverde Méndez

Esperanza y Libertad (PEL):

Yamileth Ramírez Monge Marco David Rodríguez Badilla María del Carmen Villalobos Guzmán Diego Fabián Vargas Borbón

De la Clase Trabajadora (PT):

Esteban Josué Beltrán Ulate

Centro Democrático y Social (PCDS):

Julio Cecilio Ballestero Campos Tatiana Loaiza Rodríguez Isaías Parra Gómez Juliana María Camacho Sánchez

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Boris Andrés Ramírez Vega Margareth Gabriela Solano Sánchez Frank Alonso Mendoza Hernández Ana Patricia Rodríguez Rodríguez José Luis Madrigal Hernández

Nueva República (NR):

Sherilyn Melissa González Alfaro Axel Molina Bustos Lilian Evangelina Bembhy Mamchur Claudio Slon Hitti

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Paula de los Ángeles Méndez Rodríguez Guillermo Ávila Vega Carolina María Rodríguez Benavides

Liberal Progresista (PLP):

Meliza María Bernini Esquivel Freddy Vargas Venegas Verónica Valverde Jiménez Leonardo Mauricio Castillo Vanegas Alejandra Vega Ramírez

Pueblo Soberano (PPSO):

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez Juan Manuel Quesada Espinoza Kattia Jiménez Chavarría Luis Alonso Pérez Jiménez Melissa María Villalobos Lobo

Avanza (PA):

Sandra Hernández Hernández Steven Barahona Gutiérrez Sigrid Jeannette Cruz Morales

Esperanza Nacional (PEN):

William Rodríguez Solís Marlene Madrigal Flores Leonardo José Salas Quirós Yadira López Álvarez José Pablo Cerdas Mora

Liberación Nacional (PLN):

Víctor Manuel Hidalgo Solís Ángela Aguilar Vargas Andrés Ugalde Brenes Amelia María Carvajal Murillo Steven Manuel Villalobos León

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Jorge Eduardo Villegas Rojas Karol Cristina González Sánchez Max Heriberto Rodríguez Mora Paula Downs Valle Fabián Antonio Oreamuno Mondragón

Integración Nacional (PIN):

Natalia María Mora Escalante Ricardo Antonio Sossa Ortiz María José Ureña Naranjo Emanuel Corrales Umaña Alejandrina Mohs León

Frente Amplio (FA):

María Eugenia Román Mora Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez Bárbara González Umaña Alejandro Vargas Chinchilla Mariela Andrea Zamora Rey

Unidad Social Cristiana (PUSC):

Eliana Paola Sáenz Salazar Minor Robles Vargas Ana Lidieth Hernández González Gabriel Ugalde Zamora Karina Eugenia Bolaños Salazar

Esta es la papeleta para diputaciones de Heredia. (TSE/Tribunal Supremo de Elecciones)

La conformación de estas listas muestra una mezcla de perfiles que incluye a dos alcaldes en ejercicio, exjerarcas de instituciones públicas y profesionales en diversas áreas. Ninguno de los aspirantes que lideran las nóminas en Heredia ocupó una curul legislativa en periodos anteriores.

El sistema de elección para las diputaciones utiliza la cifra repartidora mediante cociente y subcociente. El subcociente equivale al 50% del cociente electoral. Los partidos que no alcancen al menos el subcociente pierden la posibilidad de obtener una curul por residuo mayor.

Las juntas receptoras de votos se ubicarán en centros educativos y espacios públicos habilitados por el TSE en toda la provincia. La jornada electoral transcurrirá de manera continua durante 12 horas para facilitar la participación de los electores.

Los votantes pueden consultar las biografías de los candidatos a través del sitio web habilitado por El Financiero y Grupo Nación. Esta herramienta ofrece información detallada sobre los antecedentes y las propuestas de quienes aspiran a representar a la provincia en el Congreso.

Por otro lado, los votantes pueden verificar su lugar de votación a través de la aplicación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o en su sitio web.

Recuerde que los resultados para diputados quedan en firme tras el escrutinio definitivo. A diferencia de la elección presidencial, la votación para legisladores se resuelve en una única vuelta el 1.º de febrero, por lo que su decisión ese día determinará la composición final del plenario para los próximos cuatro años.