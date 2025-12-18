Economía y Política

Paradoja en el consumidor: Hogares recuperan optimismo económico al tiempo que castigan la gestión de Rodrigo Chaves

Por Redacción EF

A menos de dos meses de las elecciones nacionales, el consumidor costarricense muestra un comportamiento contradictorio: se siente más optimista sobre su futuro inmediato y sus ingresos, pero es cada vez más crítico con el desempeño de la administración saliente.








