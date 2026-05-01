Partido Pueblo Soberano toma el control absoluto del Directorio Legislativo

Lo que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) había anticipado meses atrás se materializó este 1.° de mayo: el oficialismo asumió el control del Directorio Legislativo y, con ello, de la agenda parlamentaria durante el primer año de sesiones.

Un solo partido no dominaba de esta manera el directorio desde hace más de 20 años.

La Asamblea Legislativa será presidida por la abogada Yara Jiménez, quien debuta como diputada y asume directamente la conducción del Congreso. De hecho, solo uno de los integrantes del nuevo directorio cuenta con experiencia previa en la dinámica del Primer Poder de la República, tras haberse desempeñado como asesor legislativo años atrás.

Plenario de la Asamblea Legislativa antes del inicio de la sesión del 1.° de mayo. (Eugenia Soto Morales)

Se trata de un hito inédito: por primera vez, una agrupación política sin trayectoria en el ejercicio legislativo ni en la conducción del Poder Ejecutivo logra concentrar los principales espacios de liderazgo en la Asamblea.

Asimismo, el partido oficialista no concentraba la totalidad de los puestos del Directorio desde hace más de dos décadas.

A continuación, la conformación del nuevo Directorio Legislativo:

Presidencia: Yara Jiménez

Yara Jiménez. (MAYNOR/Asamblea Legislativa)

Abogada de profesión, Jiménez se desempeñó como secretaria del Consejo de Gobierno durante la administración Chaves Robles. Alcanzó la presidencia legislativa al superar el umbral mínimo de votos requerido, con el respaldo de las 31 curules oficialistas.

Su candidatura había sido definida por el partido desde febrero anterior. A partir de este 1.° de mayo, Jiménez presidirá la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2027.

El cargo que asume es estratégico: le corresponde dirigir, abrir, suspender y cerrar las sesiones del Plenario Legislativo.

Vicepresidencia: Esmeralda Britton

Esmeralda Britton. (JOHN DURAN/John Durán)

La exjerarca de la Junta de Protección Social (JPS) entre 2018 y 2025, Esmeralda Britton, se aseguró la vicepresidencia del directorio con el respaldo unánime de su fracción.

Britton cuenta con amplia trayectoria en la función pública, incluyendo su paso como ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) entre 2002 y 2004, durante la administración de Abel Pacheco de la Espriella.

Primera Secretaría: Gerald Bogantes

Gerald Bogantes. (Facebook Gerald Bogantes/Facebook Gerald Bogantes)

El diputado Gerald Bogantes ocupará la primera secretaría en este primer periodo legislativo. Es pastor y máster en Derecho Laboral.

Se trata del único integrante del directorio con experiencia previa en la Asamblea, donde fungió como asesor legislativo. En el sector público también laboró como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y asesor del presidente del Consejo Nacional de Producción.

Segunda Secretaría: Reynaldo Arias

Reynaldo Arias. (JOHN DURAN/John Durán)

El empresario y comerciante Reynaldo Arias fue designado como segundo secretario del Congreso para el periodo 2026-2027.

En su trayectoria política destaca su labor como presidente municipal de Pococí (1998-1999) y como regidor de ese cantón entre 1998 y 2002.

Primera Prosecretaría: Kattia Mora

Kattia Mora. (JOHN DURAN/John Durán)

Kattia Mora, pastora evangélica y abogada especializada en Derecho Notarial y Registral, asumirá la primera prosecretaría durante este primer año legislativo.

Segunda Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz

Nayuribe Guadamuz. (Mayela Lopez)

La exministra de Cultura y Juventud (2022-2024), Nayuribe Guadamuz, ocupará la segunda prosecretaría del directorio.

Guadamuz cuenta con formación académica como máster en Psicopedagogía y en Administración Educativa.