Economía y Política

Partido Pueblo Soberano toma el control absoluto del Directorio Legislativo

El oficialismo consolida el control total del Directorio Legislativo en su primer año, con una nómina marcada por debutantes y escasa experiencia parlamentaria.

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Por Tatiana Soto Morales

Lo que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) había anticipado meses atrás se materializó este 1.° de mayo: el oficialismo asumió el control del Directorio Legislativo y, con ello, de la agenda parlamentaria durante el primer año de sesiones.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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