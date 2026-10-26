Economía y Política

Patricia Vargas es elegida como la nueva presidenta de la Corte Suprema

La elección se definió tras cinco rondas de votación entre los magistrados

Por Tatiana Soto Morales

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La magistrada Patricia Vargas presidirá la Corte Suprema de Justicia durante los próximos cuatro años, tras obtener la mayoría absoluta de los votos. Su elección marca un hito en los 200 años de historia de la institución: será apenas la segunda mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial.








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Corte Suprema
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.