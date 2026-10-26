Patricia Vargas es elegida como la nueva presidenta de la Corte Suprema

La magistrada Patricia Vargas presidirá la Corte Suprema de Justicia durante los próximos cuatro años, tras obtener la mayoría absoluta de los votos. Su elección marca un hito en los 200 años de historia de la institución: será apenas la segunda mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial.

Vargas, actual magistrada de la Sala III, disputó el cargo con Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema y magistrada de la Sala I; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal; y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, también magistrado de la Sala III.

La elección requirió cinco rondas de votación antes de definir a la nueva jerarca. Para asumir la presidencia, la persona candidata debía alcanzar la mayoría absoluta, equivalente a al menos 12 votos.

Durante su exposición de ideas, Vargas planteó como prioridades el fortalecimiento de la independencia judicial y la defensa de Poder Judicial.

“Esta Corte es una sola y el trabajo tiene que ser en equipo”, afirmó Vargas, quien también subrayó la importancia de la independencia judicial.