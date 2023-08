Pedro Beirute, tras su salida de Procomer: “Sí tengo propuestas de trabajo”

El sector comercio exterior vive un nuevo remezón tras el anuncio de la salida del gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Pedro Beirute. El jefe de la promotora dejará el puesto tras ocho años de labores debido, en sus palabras, a motivos personales como la atención de sus hijos.

La decisión del gerente se da en un mes clave: Procomer asume en agosto los esfuerzos en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Esta es una nueva tarea para la promotora.

El jefe de Procomer dio a conocer su salida a la junta directiva durante la primera semana de agosto y salió a confirmar públicamente la noticia el lunes 7. Esta renuncia sacude nuevamente al sector de comercio exterior: la primera réplica fue el rompimiento de la triada del ministerio de Comercio Exterior (Comex) y Procomer con la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (conocida como Cinde y anteriormente encargada de la atracción de IED).

Beirute se ha manifestado a favor del rompimiento del acuerdo tripartito y fue el encargado de delinear la nueva estrategia de atracción que deberá ahora desarrollar Procomer y un nuevo jerarca aún por definir.

El gerente general atendió de manera exclusiva a ‘El Financiero’ para profundizar sobre las razones de su salida y aclarar los factores que influyeron en su decisión.

La noticia de la renuncia de Beirute se filtró el pasado viernes 4 de agosto. El lunes 7 de agosto ofreció una conferencia de prensa para confirmar la información. (Alonso Tenorio)

¿Cuáles son sus tres principales legados tras ocho años al frente de Procomer?

- Lo que ha ocurrido en los últimos ocho años no es producto de Pedro Beirute, es producto de trabajo en equipo, de talento, la coordinación entre el Poder Ejecutivo, la junta directiva y la administración. Me siento orgullo de que en este periodo las exportaciones pasaron de $13.000 millones a $24.000 millones. Fue un periodo en el que la cantidad de programas de Procomer crecieron exponencialmente. Ahora Procomer es una organización de impacto, relevante en el sistema económico y financiero del país. Hacemos cosas como simplificación de trámites a través de la Ventanilla Única de Inversión (VUI), atracción de IED, programas de apoyo a las pymes especialmente de transformación productiva, de incubación y aceleración. Para resumir, todo esto es innovación. Hubo desarrollo de talentos y liderazgos. En Procomer existe una base de líderes muy buena, con capacidad, conocimiento, potencial y eso se ve reflejado en las buenas relaciones que hemos tenido con tres gobiernos diferentes y cómo a pesar de los cambios de entorno Procomer genera valor al país.

¿Qué debe hacer Procomer para mantener su desempeño en promoción de exportaciones?

- Procomer ha sido la mejor agencia de promoción de exportaciones del mundo en los últimos nueve años. Esto pasa por mantener el nivel de servicios de impacto e innovación. Tenemos que seguir aprovechando los tratados de libre comercio (TLC). Procomer tiene que aprovechar esas oportunidades que se generan, la conyuntura internacional, el nearshoring, friendshoring y contribuir a que el país siga siendo competitivo.

¿Hace cuánto tiempo estaba valorando la posibilidad de renunciar?

- Las decisiones de vida se construyen y se desarrollan a lo largo de muchos meses. Esta decisión se viene cultivando desde hace mucho tiempo. No es producto de nada reciente sino de mi deseo de estar más cerca de mi familia. Tengo anhelos profesionales en el sector de la tecnología, del cual vengo. Con la inteligencia artificial (IA) se abre un nuevo mundo de oportunidades y desafíos para la humanidad. Quiero ser parte de eso. No hay dramas como se ha especulado. Genuinamente puedo decir que es un proceso de introspección y de autoconocimiento que se da a lo largo del tiempo.

¿El rompimiento con Cinde y las nuevas funciones que asume Procomer influyeron en su decisión?

- Con toda honestidad, transparencia y paz le digo que no. Esa es una decisión que yo considero valiente, necesaria y oportuna. Es una decisión colegiada entre Poder Ejecutivo, la junta directiva de Procomer, cámaras empresariales y la administración. Todos coincidimos en que el país necesita generar más empleo, más oportunidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), se necesita diversificar el origen de la inversión y los modelos bajo los que se trae inversión.

Estas nuevas labores que tiene Procomer eran las que usted en algún momento vio como próximo paso puesto que participó para asumir la dirección de Cinde. ¿De pronto ya no le llamó la atención?

- Procomer es más que IED. Procomer es exportaciones, encadenamientos, administración de zonas francas, marca país, Ventanilla Única de Comercio Exterior, Ventanilla Única de Inversión (VUI) y además lo que ha sido mediático: atracción de IED. Cuando uno asume un puesto de liderazgo lo hace pensando en todo. Cuando uno toma una decisión de vida, como la que yo estoy tomando, también lo hace pensando en todo. Lo más importante es mi absoluta certeza de que la organización tiene el talento, las herramientas, la estrategia y el plan de trabajo para cumplir con esas metas. No nos hubiéramos comprometido a esas metas si no estuviéramos seguros.

Pedro Beirute mencionó que quiere enfocarse en el desarrollo de sus cuatro hijos. Además, desea volver al sector tecnológico. (Alonso Tenorio)

Las metas de IED son ambiciosas, ¿hubo presión de Casa Presidencial?

- Son metas que nosotros en la administración sugerimos a la junta directiva y las aceptaron. Y sí, son ambiciosas. Pero si ven las tendencias que traíamos en los últimos años y ve todo lo que está ocurriendo en el mundo a nivel de friendshoring, nearshoring y chips act son circunstancias en las que la propuesta de valor de Costa Rica es fuerte. Entonces tenemos que ponernos metas ambiciosas. Quién hubiera dicho hace ocho años que las exportaciones durante este periodo iban a crecer en $11.000 millones. Son cifras que quizá no se entienden, pero estamos hablando de que las exportaciones equivalen al 35% del Producto Interno Bruto (PIB), sin contar turismo. Siempre nos hemos planteado metas ambiciosas.

¿Cómo ha sido su relación con el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar? ¿Hubo tensión?

- Mi relación con el ministro actual ha sido como la que tuve con los tres ministros (anteriores). Con cada uno ha habido comunicación, cooperación, empatía, trabajo en equipo, opiniones en las que estamos de acuerdo y en otras en las que no. Uno tiene la capacidad de adaptarse a las diferencias circunstancias y condiciones de trabajo.

¿Cómo es trabajar con el presidente Rodrigo Chaves, en comparación con otras administraciones?

- He tenido el honor de trabajar con tres presidentes distintos. Al presidente Chaves le admiro su valentía, su ejecutividad, su visión país, es una persona inteligente, competente y creo que el país está en buenas manos.

¿Es un buen momento para renunciar? Procomer asume este mes la atracción de IED de manera oficial.

- En la vida hay momentos cuando hay que tomar decisiones difíciles y esta es una. El sector comercio exterior y de inversión está muy bien: las exportaciones crecen un 24%, los encadenamientos se han duplicado con los años, la marca país va muy bien, la simplificación de trámites también. Tenemos una estrategia de atracción de inversión extranjera directa aprobada y bien recibida por la comunidad internacional. Tenemos una directora de atracción de inversión competente, capaz y con experiencia. Tenemos un equipo formado, hasta cierto punto. Está la mesa servida para materializar las metas que nos planteamos.

Tomando en cuenta el rompimiento con Cinde y su salida, ¿qué señales da Costa Rica a las empresas con interés de venir al país?

- Costa Rica da una señal de estabilidad social, democracia, estabilidad económica, incentivos fiscales, y de ubicación geográfica con talento. Pretender o creer que una persona o una sola agencia es la responsable de todo, es no ver la realidad de las cosas.

También es cierto que la institucionalidad del comercio exterior normalmente no pasa por este tipo de turbulencias tan seguidas…

- El cambio es bueno. No hay que tenerle miedo al cambio; nos hace salir de nuestra zona de confort, nos hace tener más agilidad, nos abre la visión. No cambia la seguridad jurídica de las empresas. No cambian nuestros incentivos fiscales. No cambia la estabilidad social, política y económica ni la democracia de este país. Esos son los principales criterios que tienen las empresas para invertir en Costa Rica.

¿Estas nuevas responsabilidades de atracción de IED se reflejaban de alguna manera en su compensación (salario)?

- No, yo tengo el mismo salario desde que empecé.

¿Eso pesó de alguna forma en su decisión?

- No. Yo estoy en el servicio público para servir. Por supuesto en el sector privado los puestos de liderazgo tienen una mejor remuneración, pero aquí la compensación no ha sido un tema porque entiendo que estoy en una etapa de mi vida donde quiero servir.

¿Será usted consultor privado de Procomer y Comex?

- No. Apoyaré desde el sector privado la gestión de cualquiera que me lo pida, pero nunca vendiéndole servicios, sino como un amigo más. Me voy para dedicarme a proyectos personales relacionados con la tecnología, que es de donde vengo, específicamente a proyectos de IA.

¿Tiene propuestas de trabajo?

- Tengo proyectos. Sí tengo propuestas de trabajo, pero por ser de índole personal prefiero mantener reservadas hasta que sea un buen momento.

¿Víctor Umaña es una opción para asumir la vacante que usted deja?

- Eso lo ignoro. Creo que no se está hablando en este momento de un sucesor porque para eso hay procesos.