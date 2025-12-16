Plenario frena levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves

Los diputados se reunieron este martes 16 de diciembre con una tarea principal: definir si se levantaba o no la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El desenlace se anticipaba desde los pasillos de la Asamblea Legislativa, donde las voces contrarias al desafuero sumaban más adeptos que las posiciones a favor. La votación terminó por confirmarlo y, con 35 votos a favor y 21 en contra, el mandatario quedó libre del levantamiento de inmunidad requerido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La Sección Especializada del TSE le solicitó a la Asamblea Legislativa, desde octubre pasado, gestionar el desafuero del mandatario para avanzar en la investigación de 15 denuncias por presunta beligerancia política. Los señalamientos se originaron en declaraciones y actuaciones atribuidas a Rodrigo Chaves desde finales de 2024.

Rodrigo Chaves al salir de la audiencia del posible levantamiento de inmunidad en noviembre pasado. (Albert Marín/Albert Marín)

El paso a paso

Esta es la segunda ocasión en la que los legisladores deben pronunciarse sobre un eventual desafuero presidencial. El primer caso se discutió en septiembre pasado, cuando se valoró si el presidente debía enfrentar un juicio por el presunto delito de concusión, en el marco del caso BCIE.

La acusación se centró en supuestas irregularidades en la contratación de una empresa de comunicación del productor audiovisual Christian Bulgarelli por un monto de $405.800, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la contratación se habría realizado de forma discrecional

Sin embargo, la votación en el Plenario no alcanzó los 38 votos necesarios para aprobar el levantamiento de la inmunidad. Ese mismo resultado se dio en el segundo caso de desafuero que se discutió este martes 16 de diciembre.

Esta segunda posibilidad del levantamiento de inmunidad respondió a la solicitud del TSE debido a denuncias recibidas de presunta beligerancia política. Fue una comisión especial legislativa la que analizó el caso y posteriormente recomendó al plenario votar para decidir sobre el levantamiento o no de la inmunidad, lo que podía permitir que Rodrigo Chaves fuera investigado por las autoridades electorales.