Polémica en el sistema financiero: el Gobierno busca centralizar supervisión y sanciones

‘El Financiero’ analiza el proyecto de ley que busca concentrar la protección del consumidor financiero en el MEIC y los riesgos que advierten las superintendencias

Por Tatiana Soto Morales

En la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa avanza el análisis de un proyecto de ley que indica querer blindar los derechos de los consumidores de servicios financieros en Costa Rica.








