¿Por qué el AyA no factura el 50% del agua que inyecta en la GAM y siete sistemas periféricos?

La situación no es nueva, representa uno de los mayores desafíos para el país y, además, tiene un nombre técnico: agua no contabilizada. En palabras sencillas, es el líquido que se inyecta en el sistema, pero que se pierde por conexiones ilegales, hidrómetros en mal estado o fugas y, por lo tanto, no se factura