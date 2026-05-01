Economía y Política

¿Por qué para el chavismo es importante haber tomado el control absoluto del Directorio Legislativo?

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Por Pablo Fonseca

El chavismo tomó este 1.° de mayo de 2026 el control absoluto de los seis cargos del Directorio Legislativo, algo que no ocurría en Costa Rica desde 2001. La importancia de este hecho va mucho más allá de lo simbólico: es la llave maestra del Poder Legislativo.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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