Precio de los combustibles aumentará hasta 32% por guerra en Irán, anuncia Recope

La guerra en Irán volverá a presionar al alza los precios de los combustibles en Costa Rica.

El ajuste entrará a regir a partir de mayo, según anunció la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en conferencia de prensa.

La gasolina súper registrará un incremento estimado de ¢83 por litro, la regular de ¢67 y el diésel de ¢136.

Gasolina súper Gasolina regular Diésel Precio vigente ¢633 ¢607 ¢530 Precio de abril, en trámite de consulta pública ¢632 ¢628 ¢565 Precio estimado para mayo ¢715 ¢695 ¢701 Cambio porcentual desde el precio vigente 11,5% 14,5% 32%

De acuerdo con la entidad, el impacto para los consumidores se modera por varios factores. Entre ellos, que las compras de combustible se realizan en dólares, lo que permite contener parte de la presión debido al bajo nivel actual del tipo de cambio. A esto se suman contratos de transporte con tarifas fijas.

Asimismo, durante los próximos seis meses la entidad realizará una devolución a favor de los usuarios, derivada del rezago en la metodología tarifaria, que impidió trasladar de inmediato al precio final las reducciones registradas en los mercados internacionales el año anterior.

Karla Montero, presidenta ejecutiva de Recope, detalló que dicha devolución rondará los ¢12.000 millones y se aplicará mediante el diferencial de precios.