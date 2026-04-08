Economía y Política

Precio de los combustibles aumentará hasta 32% por guerra en Irán, anuncia Recope

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Por Tatiana Soto Morales

La guerra en Irán volverá a presionar al alza los precios de los combustibles en Costa Rica.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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