Economía y Política

Precio del dólar en mínimos históricos: qué plantean los partidos sobre el tipo de cambio

Ocho partidos políticos que participarán en las elecciones presidenciales omiten referencias al tipo de cambio en sus planes de gobierno. ‘El Financiero’ detalla cuáles agrupaciones expresan ideas sobre este tema y cuáles no presentan planteamientos específicos.

Por Tatiana Soto Morales

Los primeros días de 2026 siguen marcados por la depreciación del dólar en el territorio nacional, con la divisa ubicada en su nivel más bajo en los 19 años de existencia del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex): un promedio ponderado de ¢487,26, registrado el viernes 16 de enero.








