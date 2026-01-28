Precio del dólar en mínimos históricos: qué plantean los partidos sobre el tipo de cambio

Los primeros días de 2026 siguen marcados por la depreciación del dólar en el territorio nacional, con la divisa ubicada en su nivel más bajo en los 19 años de existencia del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex): un promedio ponderado de ¢487,26, registrado el viernes 16 de enero.

Esta situación afecta principalmente a los exportadores y al sector turístico, donde la oferta se encarece para los compradores y visitantes extranjeros ante la apreciación del colón. Asimismo, las personas que perciben ingresos en dólares reciben menos colones al realizar el cambio de moneda.

Ante este panorama, El Financiero recopiló las citas textuales en las que las 20 agrupaciones políticas que aspiran a la silla presidencial en 2026 expresan ideas relacionadas con el tipo de cambio. En aquellos casos en los que no se identificaron referencias sobre este tema, se asignó la descripción de sin propuestas específicas.

Alianza Costa Rica Primero​

“Es promover los efectos controlados del diferencial cambiario para la sostenibilidad comercial de las exportaciones agropecuarias, etc.”

Aquí Costa Rica Manda​

“Trabajar con el BCCR en la búsqueda de un equilibrio en el tipo de cambio que cumpla un doble objetivo: Competitividad: Mantener un tipo de cambio real que favorezca nuestras exportaciones y el sector turístico”.

“Sostenibilidad Fiscal: Evitar una depreciación brusca que incremente el valor en colones de la deuda pública denominada en dólares, mediante mecanismos de cobertura y la emisión de deuda interna en colones”.

Avanza​

Sin propuestas específicas.

Centro Democrático y Social​

Sin propuestas específicas.

Coalición Agenda Ciudadana​

“Establecer los lineamientos operativos y de capacidad organizacional para negociar las necesidades cambiarias de cada una de las instituciones del SPNF de forma directa en el mercado interbancario de divisas (Monex) y reducir la dependencia del BCCR”.

“Generar las capacidades de negociación en el mercado de divisas a plazo, mediante la formulación de contratos de divisas a plazo”.

“Permitir que el Ministerio de Hacienda pueda contar con depósitos en el Sistema Financiero Internacional [...] en coordinación con el objetivo de estabilidad externa que se establece en la Ley Orgánica del BCCR”.

De la Clase Trabajadora​

Sin propuestas específicas.

Esperanza Nacional​

“El tipo de cambio debe regularse paulatinamente, pero no debe ser elemento a considerar para mejorar posiciones de algunos sectores, sino de todos.”

Esperanza y Libertad​

Sin propuestas específicas.

Frente Amplio​

“Reformar la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para incorporar el fomento a la producción y el empleo como objetivos prioritarios, al mismo nivel que el control de la inflación”.

“Utilizar las reservas monetarias internacionales para evitar fluctuaciones violentas del tipo de cambio que desestabilicen la economía real”.

Los negocios que comercian en dólares representan el sector más golpeado por la baja en el precio de la moneda extranjera. (Shutterstock/Shutterstock)

Integración Nacional​

Sin propuestas específicas.

Justicia Social Costarricense​

“Prestar especial atención a la política económica del Banco Central de Costa Rica en aspectos como las tasas de interés, las fluctuaciones de la moneda, encaje mínimo, tipo de cambio y las reservas del estado, entre otros aspectos que se deben ordenar a favor de la ciudadanía, el BCCR es un Banco Central que debe trabajar para Costa Rica y no para la banca.”

Liberación Nacional​

“En el eje monetario, reformularemos los objetivos del Banco Central de Costa Rica para que tenga el mandato dual de control de inflación y de maximización del uso de los recursos productivos del país. Tomaremos medidas para eliminar el sesgo cambiario. Revisar los encajes mínimos legales. Promoveremos un programa de compra de reservas.”

Liberal Progresista​

Sin propuestas específicas.

Nueva Generación​

“Instrumentos financieros de cobertura: Facilitar acceso a contratos de futuros o seguros cambiarios para proteger a los exportadores de la apreciación del colón.”

“Subsidios temporales: Ofrecer apoyo económico directo a pequeños productores para compensar la pérdida de ingresos...”

“Coordinar políticas con el Banco Central para estabilizar la moneda (...)”

Nueva República​

“Proceder, de manera temporal, mediante una iniciativa de ley, para autorizar el uso del monto de la recaudación diaria del cobro por participación en el mercado cambiario costarricense (25% del margen de intermediación cambiario), la cual es realizada por parte del BCCR a las instituciones del sistema financiero, para el financiamiento del pago de intereses por deuda interna.”

Progreso Social Democrático​

“Mantener una postura de política monetaria prudente, con tendencia a una política neutra (ni expansiva ni especulativa), para asegurar que la inflación se mantenga en el rango meta.”

Pueblo Soberano​

“Contar con un tipo de cambio equilibrado por las condiciones de la economía, sin intervenciones excesivas del Estado en la oferta y demanda de divisas.”

“Promover el desarrollo de mecanismos que permitan proteger a las empresas, instituciones y familias del riesgo cambiario a partir de instrumentos como swaps o forwards.”

Unidad Social Cristiana​

“Tipo de cambio: Iniciar un diálogo con el Banco Central para asegurar que la política monetaria cumpla las metas de inflación y que el mercado cambiario refleje efectivamente la oferta y demanda de divisas en el país.”

“El financiamiento externo del Gobierno Central y las instituciones públicas debe guardar un equilibrio entre las necesidades de financiamiento óptimo y el impacto que pueda tener este financiamiento en el mercado cambiario.”

“El tipo de cambio no debe ser un instrumento para subsidiar o penalizar actividades de producción o consumo.”

“Asegurar una política cambiaria neutral que garantice condiciones de competitividad justas para el sector turístico frente a otros destinos de la región.”

Unidos Podemos​

Sin propuestas específicas.

Unión Costarricense Democrática​

Sin propuestas específicas.