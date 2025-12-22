Premio mayor del primer sorteo de consolación 2025: número 82 con la serie 844

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, este domingo 21 de diciembre, el primer sorteo de consolación de la lotería navideña 2025.

El número ganador del premio mayor fue el 82 con la serie 844, y otorgó ¢400 millones por entero —cada entero tiene 10 fracciones—, dividido en cinco emisiones. Esto implica que las personas que tienen esta combinación van a recibir ¢40 millones por “pedacito”, es decir, el mismo premio que ofrecía el Gordo la semana anterior.

Entonces, si una persona tiene un entero con número y serie igual al primer premio en importancia del sorteo, significa que resultó acreedora de ¢400 millones. En esta ocasión el precio del entero fue de ¢20.000, mientras que cada fracción tenía un valor de ¢2.000.

El número ganador del segundo premio fue el 87 con la serie 641. Esta combinación da ¢400 millones en cinco emisiones de 10 fracciones, lo que quiere decir que cada fracción favorecida se lleva ¢8 millones. Si una persona cuenta con un entero ganador, recibe ¢80 millones.

Por su parte, el 28 con la serie 315 salió favorecido con el tercer premio del sorteo extraordinario. Este otorga ¢175 millones en cinco emisiones de 10 fracciones, lo que implica que cada “pedacito” de lotería con esta combinación es ganador de ¢3,5 millones.

Con base en esto, si una persona posee un billete completo, podría ganar un premio de ¢35 millones. Es importante notar que estos tres premios ofrecidos mantuvieron el mismo monto que los del año pasado.

Para el sorteo de este domingo, la JPS anunció una bolsa de premios que incluye 20 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢500.000. Además de estos montos principales, se otorgarán premios adicionales por terminaciones, aproximaciones y por números que coincidan con el mayor, aunque no en la serie o el número completo.

La próxima semana, es decir, el próximo 28 de diciembre, la JPS realizará el segundo sorteo de consolación, en el auditorio de la institución. En esta ocasión, el premio mayor será de ¢300 millones por entero, distribuido en tres emisiones.

El primer premio otorga ¢30 millones por fracción. Por su parte, el segundo premio es de ¢60 millones por billete entero, lo que equivale a ¢6 millones por fracción. Finalmente, el tercer premio ofrece ¢25 millones en total y ¢2,5 millones por cada unidad.

El costo de un entero para este segundo sorteo se fijó en ¢15.000, con cada fracción valorada en ¢1.500. Adicionalmente a los incentivos estándar por aproximaciones y terminaciones, se incluyen en este sorteo 20 premios de ¢1,5 millones y 77 premios de ¢500.000.