Premio mayor del primer sorteo de consolación 2025: número 82 con la serie 844

El número ganador de este domingo otorga ¢2.000 millones en cinco emisiones de 10 fracciones

Por Brandon Flores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, este domingo 21 de diciembre, el primer sorteo de consolación de la lotería navideña 2025.








