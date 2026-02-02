Economía y Política

Presidenta electa Laura Fernández ofrecerá a Rodrigo Chaves el puesto de ministro de la Presidencia

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, confirma su intención de nombrar al actual mandatario Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia.

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, confirmó que su deseo es ofrecerle al actual mandatario, Rodrigo Chaves, el puesto de ministro de la Presidencia. Así lo mencionó la ganadora de las elecciones este 2 de febrero en entrevista con Repretel.








Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

