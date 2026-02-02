Presidenta electa Laura Fernández ofrecerá a Rodrigo Chaves el puesto de ministro de la Presidencia

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, confirmó que su deseo es ofrecerle al actual mandatario, Rodrigo Chaves, el puesto de ministro de la Presidencia. Así lo mencionó la ganadora de las elecciones este 2 de febrero en entrevista con Repretel.

Laura Fernández fue minsitra de la Presidencia en gobierno de Chaves

Fernández dice que todavía no ha tenido esa conversación con Chaves, dado que “acabamos de terminar la campaña; no era propio conversar esos temas en campaña”.

“Yo espero que se quede conmigo en el gabinete”, dijo Fernández, quien mencionó que pronto tendrá esa reunión con el presidente de la República para hacerle el ofrecimiento.

Fernández fue ministra de Planificación y de Presidencia durante la actual gestión Chaves Robles, así que, de concretarse la propuesta, los dos intercambiarían posiciones. La presidenta electa dejó su puesto de ministra en enero del 2025 para asumir la campaña presidencial del oficialismo.

Según el décimo corte de las 11:55 p. m. del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Fernández alcanzó un 48,33% de los votos, lo que la hace ganadora en primera ronda. Dicho corte cuenta con un 93% de las juntas procesadas.