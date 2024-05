Presidente de Huawei para Latinoamérica sobre decreto de Rodrigo Chaves: “No es profesional”

Es incorrecto pensar en Huawei únicamente como un vendedor de teléfonos y relojes inteligentes. También es equivocado considerar a la empresa china solamente como un líder global en infraestructuras de TICs y equipos de telecomunicaciones, aunque ese es su principal negocio. En China, la segunda potencia económica mundial y un mercado de más de 1.400 millones de personas, Huawei es un titán tecnológico similar a Google, Amazon o Microsoft.

La empresa con sede en Shenzhen, en el delta del río de las Perlas y al norte inmediato de Hong Kong, dedica gran parte de su presupuesto al desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la optimización de servicios públicos para ciudades inteligentes, aeropuertos, puertos de contenedores, minería, transporte público y banca, entre otros. La misma Shenzhen es un laboratorio para probar varias de estas iniciativas como parte de su inusitado crecimiento —en menos de cuatro décadas se ha convertido en el cuarto puerto de contenedores más grande del mundo y la tercera ciudad más grande de China—. Además de ello, la compañía multinacional compite directamente con sus homólogas de Occidente en Cloud computing.

Desde 2018 y con énfasis en 2022, Estados Unidos (EE. UU.) cerró la puerta a Huawei y otras compañías chinas alegando vínculos estrechos con Pekín y el gobierno de Xi Jinping, aduciendo que sus equipos y servicios de telecomunicaciones podrían tener “puertas traseras” para el trasiego de información sensible de Occidente al gobierno chino. Como resultado, numerosos aliados de Washington como Canadá, países líderes de la Unión Europea, Japón y Australia bloquearon negocios con Huawei o están en proceso de hacerlo incluso después de iniciadas las gestiones de instalación de redes 5G en sus territorios (quinta generación de tecnologías de telefonía móvil).

En Costa Rica, gran parte de la red 3G y 4G desplegada a lo largo del país es de equipos Huawei, un proveedor destacado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero el pasado 31 de agosto un decreto presidencial firmado por Rodrigo Chaves (Nº 44196-MSP-MICITT) excluyó a empresas chinas como proveedoras de redes y soluciones 5G en el país.

El decreto impide que participen compañías de países no firmantes del Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest, suscrito en noviembre de 2001. China no lo firmó.

Huawei interpuso un recurso de amparo contra el decreto en septiembre pasado, pero la Sala IV lo rechazó en enero por considerar que la resolución de este asunto no le corresponde a ese órgano. Sin embargo, el decreto ejecutivo se encuentra en estos momentos suspendido por el Tribunal Contencioso Administrativo tras aprobar una solicitud de medidas cautelares interpuesta por uno de los sindicatos del ICE, el Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras (FIT).

En este contexto, y durante un congreso sobre Cloud computing, 5G y 5,5G de Huawei en Shenzhen, China, El Financiero conversó en exclusiva con Daniel Zhou, presidente de Huawei para América Latina y el Caribe sobre este y otros temas. Zhou, un alto ejecutivo de la compañía quien fue anteriormente representante de la entidad para Europa, dice que es posible que el decreto de Rodrigo Chaves sea meramente geopolítico por la cercanía con EE.UU. También lo llamó “poco profesional”, pues considera que estas cuestiones deberían evaluarse por expertos técnicos y no administrativos.

Daniel Zhou, presidente de Huawei para América Latina y el Caribe. Cortesía para El Financiero.

P: Cada vez más países y empresas en el mundo sancionan o bloquean negocios con Huawei por preocupaciones de seguridad. Principalmente lo que podemos llamar los países del norte global. Y ahora Costa Rica también está bloqueando negocios con ustedes. ¿Cuál es la posición oficial de la empresa al respecto?

R: Primero, no veo esto como una tendencia. Usted dice que cada vez más…

Me refiero a la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, ahora Costa Rica...

Costa Rica, creo, aún está en el medio. No sabemos el resultado todavía (del decreto y su resolución). Y en toda América Latina, incluyendo el Caribe, hay más de 50 países y regiones (con nosotros). Costa Rica es solo uno de ellos. Por lo tanto, tampoco veo que sea “cada vez más”.

Antes de Costa Rica ya había varios países operando 5G. Después de Costa Rica, este año, para los principales países de América Latina, será bastante sobre políticas de espectro, políticas de 5G. Hasta ahora, Costa Rica es solo uno. Y tampoco acepto ver esto como una tendencia. Diría que la situación de Costa Rica es una situación muy única en Centroamérica y América Latina.

¿Pero cuál es la posición de Huawei sobre la pérdida del mercado europeo y el mercado estadounidense en la tecnología 5G?

Hasta ahora, hasta hoy... EE.UU., sí, desde el primer día, EE.UU. no ha sido un gran mercado para Huawei durante mucho tiempo. Para la UE, hasta hoy, todos los principales países, excepto el Reino Unido, incluso en el Reino Unido, todavía tenemos nuestra red 5G funcionando allí. En Alemania, en Francia, en España, en Italia. Quiero decir, también estamos aún proporcionando redes 5G allí.

¿Qué tan importante es Costa Rica para Huawei?

Costa Rica en términos de negocio representa alrededor del 1.5% de nuestro negocio en América Latina. El negocio en América Latina representa alrededor del 5% de nuestro negocio global. No es un mercado muy grande. Pero incluso personalmente me gusta este país. Es uno de los muy buenos países de Centroamérica, con buena calidad de vida. Y estamos tomando cualquiera de nuestros 190 negocios globales como negocios importantes. No importa si es grande o pequeño. Somos una empresa centrada en el cliente. Incluso si usted es un cliente muy pequeño, cuidamos de sus necesidades. Miramos sus expectativas.

Aunque Costa Rica sea tan pequeña, algunos expertos dicen la situación con el decreto ejecutivo y sus repercusiones podría evolucionar como un paradigma de lo que puede suceder con Huawei en el futuro en América Latina. ¿Lo ve así?

Para nada. No. Porque el incidente ocurrió en julio, agosto del año pasado. Ya ha pasado casi un año y no hay ningún otro país que esté copiando eso. Desde una perspectiva de gobierno, no vemos esto como una tendencia en absoluto.

En Shenzhen, al sureste de China, nacieron algunas de las más importantes empresas tecnológicas del gigante asiático tras las reformas económicas de los años 80. Huawei —cuyo edificio principal se ve en la foto—, Tencent, BYD, DJI y ZTE fueron todas fundadas en esta ciudad de 18 millones de habitantes. Foto: Fabrice Le Lous / El Financiero.

¿Por qué China no firmó el Convenio de Budapest en 2001 o no ha mostrado interés en hacerlo?

Esto es una declaración política o una actitud política. Desde una perspectiva empresarial, no tengo comentarios al respecto. Pero dentro del tratado de Budapest creo que hay miles de empresas que no lo firmaron. Si lista los nombres de ellas, incluye muchos países desarrollados también, incluye muchos países occidentales que no firmaron. Cada país tiene su propia perspectiva sobre eso. Tampoco estuve involucrado en ello, así que no sé por qué. Hay muchos países que firmaron y hay muchos países que no firmaron. Y esto no tiene nada que ver con el 5G. Sabe, es como si ahora estuviéramos participando en los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico dice: todos los jugadores olímpicos tienen que ser buenos cantantes. Esto es algo así. Creo que no tiene sentido, ¿verdad? Va a asistir a los Juegos Olímpicos pero el Comité dice que tiene que ser un buen cantante. Luego que tiene que ser católico o tiene que ser budista para unirse al Comité Olímpico. Esto no tiene sentido.

¿Por qué cree que Costa Rica bloqueó los negocios de esa manera con Huawei, con ese tipo de decreto?

Creo que esto no es profesional. Creo que, si estoy leyendo el decreto nuevamente, mi impresión es que, en primer lugar, este trabajo debe ser realizado por los reguladores, no por las administraciones. Si lee todos los documentos sobre la entrada del 5G, la mayoría de ellos están hechos por expertos técnicos. Están escritos claramente desde un punto de vista técnico, como debería ser. Costa Rica es el único país que está haciendo eso. También es el único país, casi, en que este trabajo está manejado a nivel presidencial o manejado a nivel administrativo. Esto es inusual. Lo segundo es que, mi impresión cuando leí eso es que no es profesional. Digo mis palabras así de simples. Está manejado por diferentes personas, personas equivocadas, o también manejado con diferentes o incorrectos argumentos. Toma este ejemplo. Es similar a lo que dije sobre los Juegos Olímpicos.

Huawei presentó un recurso de amparo contra ese decreto pero no prosperó en el sistema judicial. ¿Cómo planea Huawei luchar políticamente para asegurarse de que pueda competir por la licitación para instalar la red 5G en el país? Porque ahora mismo solo depende de algo externo, que son las medidas cautelares presentadas por un grupo sindical costarricense. ¿Qué más planean hacer para intentar competir por el 5G en Costa Rica?

No estamos haciendo ni planeamos hacer nada político. De nuevo, somos una empresa 100% privada. Eso no tiene nada que ver con lo político. Esta es una reacción legal normal. Creo que cualquier empresa lo haría. No tiene nada que ver con lo político. Reaccionamos legalmente a eso. Creo que esto también es el respeto. La responsabilidad de cualquier empresa que está haciendo negocios en Costa Rica debería ser así. Y también nos enfocaremos en perspectivas técnicas. Nos enfocaremos en el impacto comercial. Creo que este es el deber de una empresa.

Un argumento que suelen esgrimir los ejecutivos de Huawei cuando se les pregunta sobre acusaciones de "puertas traseras" en sus equipos de redes móviles, es que han recibido certificados de ciberseguridad de potencias mundiales y de la misma Unión Europea. En este muro, ubicado en la sede de Investigación & Desarrollo de Huawei en Dongguan, China, se muestran unas 45 certificaciones internacionales. "¿Estos países no confían en sus propios reguladores?", se preguntan algunos mandos de Huawei cuando se toca el tema. Foto: Fabrice Le Lous / El Financiero

Investigaciones del Wall Street Journal y The New York Times han apuntado a que Huawei, aunque es una empresa privada, responde al Gobierno de China. En parte porque Pekín le dio ayudas económicas para salir al mercado mundial y poder ofrecer rebajas disruptivas para captar nuevos mercados. ¿Cuál es la relación entre el gobierno de Xi Jinping y Huawei? ¿Es una empresa privada al servicio del Estado?

Creo que es lo mismo que todas las empresas en Costa Rica. Esta empresa está registrada y ubicada en este país. Este país tiene su presidente. Somos una empresa 100% privada. También soy uno de los 100.000 accionistas de esta empresa. Cada año comparto los dividendos de esta empresa. Esta es la estructura y gobernanza de esta empresa. En segundo lugar, si dice que hay una relación entre el gobierno del presidente y esta empresa, por supuesto, estamos registrados en China. Este es nuestro mayor mercado. Tenemos que cumplir con las regulaciones. Tenemos que respetar las leyes. Tenemos que respetar a nuestro gobierno. Y con respecto a los subsidios que menciona, he trabajado en esta compañía durante 17 años y nunca noté eso. No noté eso.

Sabemos —por experiencia propia y por información bien documentada sobre todo durante la pandemia— que Pekín tiene control sobre el Internet en China y lo que circula en redes sociales. Han bloqueado numerosos sitios web y aplicaciones, y durante la pandemia hubo arrestos a civiles que divulgaban videos no autorizados de la realidad de sus ciudades. Estos no son controles percibidos sino comprobados. ¿Cómo puede Huawei garantizar a un país como Costa Rica que el Gobierno de China no tendrá acceso a datos o privacidad de usuarios o compañías?

Sabe, en cada país en el que estamos haciendo negocios, estamos siguiendo la ley local, siguiendo las regulaciones locales. Igual que en China. Soy ciudadano de China. Soy una empresa de China. Estamos haciendo negocios en China. Estamos siguiendo cualquier regulación y la ley y la política, estamos haciendo eso. Hay, digo, más de 190 países en los que estamos llevando a cabo nuestro negocio. Uno de los principios que siempre seguimos es seguir las leyes locales. Vas a Oriente Medio, Arabia Saudita, todos esos países musulmanes. Cada país también tiene su singularidad y tiene su tradición en cultura, en ley, entre otras cosas. Respetamos y seguimos eso. Igual en Costa Rica. Tenemos que cumplir con nuestra ley en esto y lo estamos haciendo al 100%. Por eso hemos logrado hacer negocios en tantos países y nos hemos desarrollado muy bien en las últimas dos, tres décadas. Y esto es algo que continuaremos haciendo. Respetamos el comportamiento de cada país. Incluso el incidente en julio o agosto que ocurrió en su gobierno. La primera frase que dijimos fue: “Entiendo y respeto cualquier comportamiento y las reacciones del gobierno”. Pero lo que no pude entender, el punto que también mencioné, es que siempre deseamos discutir los problemas a nivel tecnológico, a nivel comercial. Pero a nivel político no es algo que un empresario como yo pueda responder.

¿Qué dice Huawei sobre los señalamientos de Estados Unidos de que la infraestructura 5G podría ser una puerta trasera para el espionaje desde China?

Países como Estados Unidos, honestamente, dicen muchas cosas. No existen pruebas de eso. Pero no solamente hacia Huawei; hacia muchos países geográficamente. Si hay un conflicto geográfico en muchos otros lugares, están diciendo algo. Siempre solo las personas de EE. UU. y las personas de la alianza creen eso. Muchas personas no lo creen. Esto es solo una excusa o argumento que tienen sobre la mesa.

Si está diciendo eso para EE.UU., que todo lo que dicen sobre preocupaciones de seguridad es una especie de excusa, ¿lo mismo ocurre para Europa; para Francia, Alemania, España ahora?

Algunos países plantean este tema y creo que es razonable. Porque están enfrentando problemas de ciberseguridad. Y algunos países plantean estos temas desde una perspectiva técnica y Huawei les está ayudando también. Incluso en América Latina, algunos países de Centroamérica dicen: “Ok, tenemos problemas de ciberseguridad, hemos considerado esto, esto y esto, y necesitamos ayuda. Cualquiera en estas áreas que pueda apoyarnos, estaremos agradecidos, y estamos haciendo eso”. Pero algunos países están poniendo esto simplemente como una excusa, creo.

¿Diría que es una excusa geopolítica porque tienen vínculos con EE.UU.?

Eso es posible.

Costa Rica tiene vínculos muy estrechos con EE.UU. Más aún con la Chips and Sciences Act. ¿Cree que este vínculo más estrecho entre Costa Rica y EE.UU. tiene algo que ver con el decreto presidencial contra Huawei?

Es posible.

—

Nota: esta entrevista se realizó en la mañana del 15 de mayo en Shenzhen, China, un día antes de darse a conocer la participación de empleados del ICE en un evento y fiesta pagada por Huawei en abril anterior. Posteriormente al encuentro con Daniel Zhou, se le envió a Huawei la siguiente pregunta para obtener respuesta del mismo ejecutivo:

“Huawei ha sido señalado por un sindicato del Grupo ICE de ofrecer alcohol fino y comida a funcionarios públicos del ICE que pueden tomar decisiones sobre contrataciones públicas en las que podría participar la misma Huawei. De hecho, la Contraloría estudia actualmente si Huawei violentó la Ley General de Contratación Pública al pagar la actividad para funcionarios. ¿Qué dice la empresa al respecto?”

Huawei indicó que Zhou no podría referirse al tema por tratarse de un proceso legal abierto, y remitió a la respuesta oficial de la compañía publicada por otros medios de comunicación anteriormente: ”La actividad a la que se refiere formó parte del Foro TIC 2024, un evento donde se presentaron innovaciones tecnológicas a múltiples sectores como cámaras empresariales y gremiales, operadores y clientes en general. Este evento se extendió por una semana entera y el ICE como operador de redes móviles fue uno de los tantos participantes. Estas presentaciones son organizadas regularmente por todas las empresas del sector de telecomunicaciones”.