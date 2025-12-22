Primer sorteo de consolación 2025: esta es la lista completa de premios

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el primer sorteo de consolación de la lotería navideña 2025 este domingo 21 de diciembre.

El número ganador del premio mayor fue el 82 con la serie 844, y pagó ¢40 millones por fracción y ¢400 millones por entero. El segundo premio se lo dejó el número 87 con la serie 641. Esta combinación otorga ¢8 millones por fracción y ¢80 millones por entero.

En tanto, el número 28 con la serie 215 fue el ganador del tercer premio en importancia de este sorteo extraordinario. Los favorecidos recibirán ¢3,5 millones por fracción y ¢35 millones por entero.

Adicionalmente, en este sorteo extraordinario se repartieron otros premios directos por montos menores. En la siguiente lista, puede ver cuáles fueron.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/13lTj3HDHCQzrGkZOk1sNF4fXoASJnkWC/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

También puede verificar si su fracción obtuvo algún premio consultando la página de resultados de la JPS.

El 87 con la serie 641 fue el segundo premio en importancia del sorteo de consolación del Gordo Navideño. (Captura de pant/JPS)

