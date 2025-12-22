Economía y Política

Primer sorteo de consolación 2025: esta es la lista completa de premios

El número ganador del sorteo de este domingo fue el 82 con la serie 844

Por Brandon Flores

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el primer sorteo de consolación de la lotería navideña 2025 este domingo 21 de diciembre.








