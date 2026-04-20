Procomer abre oficina en Singapur para captar inversión de Asia-Pacífico

La Promotora del Comercio Exterior (Procomer) inauguró una Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur.

La apertura busca establecer un punto de contacto directo en uno de los principales centros financieros y logísticos del mundo, con el fin de atraer proyectos de expansión y relocalización hacia Costa Rica.

Así se informó mediante un comunicado de prensa.

Esta sede es parte de una estrategia de tres años para diversificar los mercados de origen de la inversión extranjera y reducir la dependencia de socios tradicionales.

La oficina en Singapur actuará como enlace para conectar con empresas y fondos de inversión que operan en Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático.

La Promotora del Comercio Exterior (Procomer) inauguró una Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur. (Shutterstock)

Foco en sectores de alta tecnología

La gestión de Procomer en la región se centrará en sectores donde el país ya tiene trayectoria, tales como:

Manufactura avanzada: Semiconductores, electrónica y dispositivos médicos.

Servicios: Centros de servicios globales y tecnologías de información.

Otros: Infraestructura turística e industria agroalimentaria.

El Ministro de Comercio Exterior señaló que la presencia en Singapur responde a una lógica proactiva para competir por industrias sofisticadas. Por su parte, Laura López, Gerente General de Procomer, explicó que la oficina brindará acompañamiento técnico a los inversionistas asiáticos para facilitar su establecimiento en suelo costarricense.

Contexto del mercado asiático

Singapur es un emisor relevante de capital a nivel global. Según la firma fDi Markets, entre 2021 y 2025 este país generó más de 1.700 proyectos de inversión, principalmente en las áreas de software y servicios empresariales.

Costa Rica ya registra antecedentes con capital asiático, sumando cerca de 50 proyectos provenientes de Japón (con firmas como Terumo y Bridgestone) y operaciones de Corea del Sur, como la textilera SAE-A Spinning.

Además de buscar nuevos negocios, la nueva oficina tendrá la tarea de gestionar la retención y reinversión de las empresas de esa región que ya están instaladas en el país.