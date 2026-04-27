Economía y Política

Productividad legislativa 2022-2026: ¿qué fracciones aprobaron las leyes de mayor impacto?

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Por Tatiana Soto

Durante los últimos cuatro años, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo transitó entre el choque constante y la desconfianza mutua. Pero fue en la cuarta legislatura cuando ese pulso alcanzó su punto más áspero: la investigación contra el mandatario Rodrigo Chaves Robles llevó al Congreso a discutir, por primera vez en la historia del país, un eventual levantamiento de la inmunidad presidencial.








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