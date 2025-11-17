Economía y Política

Sector agrícola define 5 exigencias a candidatos 2026 para frenar crisis por importaciones y tipo de cambio

Mientras el valor de las exportaciones agrícolas disminuye, las importaciones del sector continúan en aumento.

Por Tatiana Soto Morales

El pasado 11 de noviembre los productores agrícolas salieron a las calles de manera pacífica para exigir al Gobierno medidas de protección frente al incremento de las importaciones, precios justos y mejores condiciones de acceso al crédito.








