Economía y Política

Proyecto para financiar defensa legal de funcionarios revive sin estimación de costos ni fuente clara de financiamiento

La propuesta permitiría que las instituciones cubran la representación legal de funcionarios investigados por actuaciones relacionadas con su cargo

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Por Tatiana Soto Morales

La presidenta Laura Fernández reactivó el proyecto de Ley para Autorizar la Defensa Legal de las Personas Funcionarias Públicas por el Ejercicio de sus Funciones (expediente 23.958), una iniciativa que permitiría a las instituciones públicas financiar la defensa legal de funcionarios denunciados por actuaciones vinculadas con sus cargos.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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