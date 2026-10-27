Pueblo Soberano propone la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica

La bancada oficialista de Pueblo Soberano presentó este martes 27 de octubre un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica.

La iniciativa propone modificar las restricciones constitucionales vigentes, que impiden a un expresidente volver a ser electo para ese cargo hasta que hayan transcurrido ocho años desde que dejó la Presidencia de la República.

El diputado oficialista Osvaldo Artavia explicó que el proyecto busca reformar el artículo 132 de la Constitución Política para que la ciudadanía pueda reelegir de forma consecutiva a un presidente. Según indicó, la propuesta pretende que “el pueblo tenga la posibilidad de que la continuidad de un buen trabajo que haya realizado un gobierno pueda reelegirse de manera continua”.

Por su parte, el diputado oficialista José Miguel Villalobos explicó que la propuesta permitiría a un presidente ser reelegido de forma consecutiva, permanecer cuatro años fuera del cargo y luego volver a postularse para gobernar durante un tercer periodo de cuatro años. El legislador aclaró que el proyecto no busca establecer la reelección indefinida.

Además, la iniciativa plantea eliminar la restricción que impide a quienes hayan ocupado la Vicepresidencia de la República postularse a la Presidencia si ejercieron ese cargo durante los 12 meses anteriores a la elección.

El proyecto también propone incorporar un artículo 132 bis para habilitar al presidente en ejercicio a presentarse como candidato en las elecciones siguientes y dar continuidad a su proyecto político.

Para avanzar, el proyecto necesitará reunir al menos 38 votos en el Congreso. La bancada oficialista, integrada por 31 diputados, deberá buscar el respaldo de otras siete curules para alcanzar la mayoría requerida.