Economía y Política

Pueblo Soberano propone la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica

La bancada oficialista, integrada por 31 diputados, deberá buscar el respaldo de otras siete curules para alcanzar la mayoría requerida.

Por Tatiana Soto Morales

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La bancada oficialista de Pueblo Soberano presentó este martes 27 de octubre un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Reelección presidencialProyecto de ley
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.