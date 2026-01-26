Economía y Política

¿Puede afectar mi visa a Estados Unidos tener un familiar en condición migratoria irregular? Esto responde la Embajada

Por Alonso Ramírez

Cuando una persona costarricense decide viajar o solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos, una de las dudas más frecuentes surge al existir un antecedente familiar de migración irregular. Casos como la estadía prolongada sin autorización, una deportación o una detención migratoria de un pariente cercano generan incertidumbre sobre si estas situaciones pueden afectar el ingreso, la permanencia o incluso la vigencia de una visa estadounidense.








