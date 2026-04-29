Economía y Política

¿Puede el Gobierno detenerlo por protestar el día del traspaso de poderes? Esto dicen las leyes de Costa Rica

Le contamos qué dicen la Constitución, las leyes y la jurisprudencia de la Sala IV en materia de protestas.

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Por Redacción EF

El Gobierno de Rodrigo Chaves anunció el lunes 27 de abril un amplio operativo de seguridad para el 8 de mayo, fecha en que está previsto el traspaso de poderes a la presidenta electa Laura Fernández.








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Redacción EF

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