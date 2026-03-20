Economía y Política

¿Puede entrar la Policía a su condominio como pasó en el caso de Alejandro Bran? ¿Cuándo sí y cuándo no?

La ley establece condiciones específicas que permiten el ingreso policial a propiedades privadas, incluso dentro de condominios.

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Por Tatiana Soto Morales

El altercado entre el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, y la Fuerza Pública dentro de un condominio en San José reavivó una discusión sensible: el equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y la intervención de las autoridades para mantener el orden.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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