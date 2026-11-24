El proyecto de ley que busca regular el transporte mediante aplicaciones en Costa Rica establecería una rentabilidad bruta mínima por kilómetro para los conductores, autorizaciones estatales para las plataformas y requisitos de aseguramiento, inscripción y fiscalización. También dejaría fuera de la autorización general la recogida y el descenso de pasajeros en aeropuertos, puertos y determinadas terminales, salvo que exista permiso expreso de la autoridad competente.

Esas disposiciones concentran las principales críticas de Uber. La compañía advierte que el mecanismo de rentabilidad mínima podría elevar el precio de los viajes, disminuir las solicitudes y reducir las oportunidades de generar ingresos de sus conductores. Asimismo, señala que las restricciones en terminales podrían llevarla a bloquear esos puntos en la aplicación. Se trata de las consecuencias que proyecta la empresa, no de resultados establecidos por el proyecto.

El expediente 23.736 lleva, en el texto actualizado al 29 de julio de 2026, el nombre de “Ley de transporte remunerado no colectivo de personas mediante empresas de interconexión a través de medios tecnológicos”. La propuesta define esta actividad como un servicio económico de interés general: operaría bajo reglas de mercado, pero con regulación estatal para proteger a los usuarios, garantizar la seguridad y resguardar la competencia. No la clasifica como un servicio público equivalente al taxi o al autobús.

Precios libres, pero con un piso obligatorio

El artículo 6 permite dos mecanismos para definir el precio: un cálculo realizado mediante herramientas tecnológicas, informado antes del recorrido, o un monto negociado entre el conductor y el pasajero. Sin embargo, cualquiera de esas modalidades tendría que respetar una rentabilidad bruta mínima por kilómetro, previa a cualquier deducción.

Ese mínimo se calcularía a partir de estudios técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Entre los factores figuran el consumo de combustible, los gastos mecánicos, el kilometraje promedio por viaje, una ganancia mínima para el conductor y los pagos de seguros y seguridad social. El Ejecutivo definiría la fórmula en el reglamento y actualizaría el monto mediante decretos en febrero y agosto de cada año.

El proyecto no fija una cifra en colones por kilómetro ni dispone que todos los viajes cuesten lo mismo. Establece un umbral obligatorio y permite determinar libremente el precio por encima de él. Además, al tratarse de una rentabilidad bruta anterior a las deducciones, no equivale por sí sola a una ganancia neta garantizada para el conductor.

Uber cuestiona precisamente ese diseño. Según la compañía, un mayor ingreso por kilómetro no asegura mayores ingresos totales si el encarecimiento de los viajes provoca que menos personas utilicen el servicio: los conductores podrían recibir menos solicitudes y pasar más tiempo esperando pasajeros.

La empresa ha estimado que los precios podrían llegar a duplicarse, que la demanda caería un 40% y que unos 45.000 conductores perderían oportunidades de generar ingresos.

Aeropuertos y terminales: una limitación con excepciones

El otro foco de conflicto está en el artículo 5. La disposición excluye del ámbito de aplicación de la ley la “captación, abordaje, recogida o descarga de pasajeros” en aeropuertos, puertos, muelles, terminales marítimas internacionales y otras terminales de transporte sujetas a concesión, permiso especial o régimen jurídico particular.

No obstante, el mismo párrafo incorpora una excepción: esos servicios podrían prestarse cuando exista autorización expresa de la autoridad competente y se cumplan las disposiciones especiales de cada instalación. Por ello, el texto no contiene una prohibición absoluta e incondicional para todos esos lugares; la autorización general de la plataforma no bastaría para operar en ellos.

Uber advierte que esta disposición podría obligarla a bloquear aeropuertos y determinadas terminales como puntos de recogida o destino. Su crítica apunta a la pérdida de acceso a lugares estratégicos para la movilidad de pasajeros. El bloqueo sería la respuesta operativa que plantea la compañía ante la restricción, no una instrucción informática escrita en el proyecto.

Cosevi autorizaría a las plataformas y registraría a los conductores

La propuesta asigna al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) la autorización y fiscalización de esta modalidad. Las plataformas necesitarían un criterio técnico del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones sobre seguridad y privacidad de la información. Sus autorizaciones tendrían una vigencia de diez años, con posibilidad de renovación y sujetas al pago anual y al cumplimiento de requisitos.

Las empresas deberían inscribirse en el país, cumplir sus obligaciones tributarias, verificar los requisitos de conductores y vehículos y reportar trimestralmente al Cosevi la lista de afiliados, las bajas, los vehículos y la cantidad de viajes realizados. La información de conductores y automóviles se incorporaría a una base de datos común, sujeta a las normas de protección de datos personales.

El texto también obligaría a las plataformas a investigar los incumplimientos que puedan dar lugar a la suspensión o desconexión de conductores e incluir consultas a las personas involucradas cuando estas lo soliciten.

El proyecto de ley 23.736 plantea regular el transporte por aplicaciones mediante autorizaciones estatales y requisitos para plataformas, conductores y vehículos. (Shutterstock)

Seguros, curso y un pago inicial de ₡25.000 para conductores

El proyecto define al conductor afiliado como trabajador independiente. Para operar exigiría, entre otros requisitos, licencia vigente con al menos un año de expedida, un curso aprobado por el Cosevi, inscripción tributaria y afiliación a la Caja Costarricense de Seguro Social como trabajador independiente cuando corresponda. También establece controles de antecedentes penales y de sanciones por determinadas conductas de tránsito.

Los conductores tendrían que contar con cobertura de responsabilidad civil por lesiones, muerte y daños a terceros durante los viajes, además de una póliza de riesgos del trabajo para independientes. La cobertura de responsabilidad civil podría contratarla la plataforma en las condiciones previstas por el texto.

La afiliación tendría un pago anual de ₡25.000 durante el primer año de vigencia de la ley. Posteriormente, el monto se determinaría y actualizaría con estudios técnicos y criterios de proporcionalidad. Quien utilice varias plataformas solo tendría que pagarlo una vez al año.

Los vehículos deberían aprobar una inspección técnica anual, mantener el marchamo al día, contar con los seguros exigidos y llevar una calcomanía de identificación no removible e intransferible en el parabrisas. La antigüedad máxima permitida quedaría para el reglamento: el articulado no establece un número concreto de años.

Derechos de los pasajeros y sanciones

Para los usuarios, el proyecto exige información previa sobre el precio o las condiciones para calcularlo, identificación del vehículo y del conductor, canales de quejas y un comprobante al finalizar el recorrido. También dispone que el pasajero pueda elegir entre efectivo y medios electrónicos y reconoce su derecho a recibir un trato libre de discriminación, acoso y violencia.

El régimen sancionatorio contempla multas, suspensiones e inhabilitaciones. Para los conductores, las multas irían de uno a dos salarios base por faltas leves, tres por graves y entre cuatro y cinco por gravísimas. Para las empresas, las sanciones económicas llegarían hasta diez salarios base; las infracciones gravísimas también podrían ocasionar inhabilitaciones de uno a cinco años.

Los pagos de autorización, las afiliaciones y las multas alimentarían un Fondo de Movilidad destinado a financiar la implementación de la ley, la fiscalización y proyectos de infraestructura, movilidad y modernización del transporte.

El debate: protección del ingreso frente al efecto sobre la demanda

El proyecto combina una declaración de libre competencia con un mínimo obligatorio de rentabilidad, requisitos de formalización y límites para operar en instalaciones sujetas a regímenes especiales. La protección económica del conductor está incorporada expresamente en la fórmula del artículo 6; la objeción de Uber es que ese mecanismo podría terminar reduciendo los viajes disponibles y, con ello, el ingreso total de quienes conducen.

La magnitud de ese eventual efecto no puede determinarse solo con el articulado: el monto mínimo por kilómetro, la fórmula de cálculo y varios costos de cumplimiento dependerían de estudios y decisiones reglamentarias posteriores. Esa diferencia separa lo que el proyecto efectivamente dispone de los impactos que la empresa anticipa.