Economía y Política

¿Qué es el areteo y por qué el Gobierno está tan interesado en la trazabilidad del ganado en Costa Rica?

Por qué el Gobierno insiste en marcar cada res y qué está en juego más allá del campo

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Por Pablo Fonseca

Desde finales de abril de 2026 empezó a regir la obligación de movilizar el ganado con arete oficial y guía digital, y las autoridades advirtieron que, una vez vencidas las prórrogas, los animales sin identificación no podrán salir de la finca ni ingresar a subastas o mataderos. Productores y actores del sector reportan que, en los primeros días, varias subastas redujeron drásticamente su operación, lo que motivó una prórroga hasta octubre de 2026.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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