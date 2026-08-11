Economía y Política

¿Qué exactamente declaró el Poder Ejecutivo como secreto de Estado, cómo lo justifica y qué dicen sus críticos?

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Por Redacción EF

El Gobierno de la República oficializó una drástica reserva de información en torno a la estrategia de seguridad nacional. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 45870 MSP, publicado en el Alcance N° 104 a La Gaceta del 10 de agosto de 2026, la administración de la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, declararon como secreto de Estado un amplio espectro de datos operativos, tácticos y financieros.








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Secreto de Estado
Redacción EF

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