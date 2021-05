El porcentaje que se requiere para considerar un producto como de origen para que no sea necesario pagar aranceles al moverlo entre alguno de los tres países. Por ejemplo, un automóvil que se ensambla en México –aunque no todas las partes sean de ahí– no está sujeto en este momento al impuesto de importación hacia Estados Unidos, si cierto porcentaje del auto se hizo en América del Norte.