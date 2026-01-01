Economía y Política

¿Qué pasa si perdió o pegó mal el marchamo? Le explicamos qué puede hacer

Le contamos cómo y dónde pedir un duplicado del marchamo.

EscucharEscuchar
Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

Quedan pocos días para que acabe el año, así que, si no lo ha hecho, ya es hora de que coloque el adhesivo del marchamo del 2025. ¿Pero qué pasa si lo pegó mal o lo perdió? Necesita pedir un duplicado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Marchamo2025INS
Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.