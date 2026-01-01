¿Qué pasa si perdió o pegó mal el marchamo? Le explicamos qué puede hacer

Quedan pocos días para que acabe el año, así que, si no lo ha hecho, ya es hora de que coloque el adhesivo del marchamo del 2025. ¿Pero qué pasa si lo pegó mal o lo perdió? Necesita pedir un duplicado.

Ya puede colocar el 'sticker' del marchamo 2025. (JOHN DURAN)

Para hacerlo debe presentarse en una sucursal del Instituto Nacional de Seguros (INS), solo puede hacer el trámite en esta entidad, sin importar de dónde haya pagado el permiso de circulación.

Si el marchamo está a su nombre —o es el representante legal de la empresa/sociedad— debe llevar su cédula de identidad. Si va un tercero, debe llevar la cédula, título de propiedad y una nota de autorización escrita donde se detalle el número de placa del vehículo y el trámite a realizar, además copia de la cédula del dueño registral, ambas autenticadas por un notario.

Si rompió el marchamo tratando de pegarlo, debe llevar el sticker dañado.

El INS señaló que la entrega del duplicado no tiene un costo adicional.

Evite sanciones

Recuerde que el marchamo del 2025 es obligatorio a partir del primer día del próximo año, pero ya puede retirar la calcomanía del 2024 y pegar la nueva. Recuerde colocarla en un lugar visible y siguiendo las instrucciones que vienen en el documento. Si no se puede exponer a una multa.

También recuerde que, si no lo ha pagado, se acumulan recargos por el atraso, de acuerdo con el siguiente detalle disponible en el sitio web del INS:

• Seguro Obligatorio Automotor: recargo de Tasa Básica Pasiva anual más cinco puntos porcentuales, vigente al momento del cobro, aplicado en forma proporcional a los días de retraso.

• Una tasa del 36% anual sobre infracciones acumuladas.

• Impuesto sobre la propiedad del 10,67 % al año o 0,02915 % diario (este porcentaje puede variar durante el resto del año).

• Multa en el Impuesto sobre la propiedad del 10% por mes (con tope del 100%).

También se expone al retiro del vehículo de circulación, si no ha cancelado el respectivo marchamo, según la Ley de Tránsito en sus Art. 146, inciso “x” y Art. 151 inciso “a”.

En este enlace puede consultar cuál es el monto a pagar por el marchamo del vehículo.

Si tiene más dudas, puede consultar el portal de preguntas frecuentes del INS.