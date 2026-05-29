¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Legislativa? Resumen de la semana del 25 de mayo de 2026

En la semana del 25 al 29 de mayo de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó proyectos, se fijó vacaciones y sesionó con casi plena asistencia. Lo que no logró, por décima vez, fue elegir a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La gran batalla: reforma al sistema eléctrico

La decisión más comentada de la semana fue la aprobación en primer debate del expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, ocurrida el martes 26 de mayo. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, moderniza la regulación eléctrica con miras a integrar nuevas tecnologías y energías renovables, y crea el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía.

Sin embargo, la aprobación estuvo marcada por el conflicto. Decenas de personas protestaron en las afueras del Congreso contra lo que califican como una apertura que favorecería la privatización progresiva del servicio eléctrico. El Partido Liberación Nacional (PLN) anunció que no apoya la iniciativa.

La discusión no termina aquí. Para el segundo debate se requieren 38 votos, umbral que el oficialismo no tendría garantizado, según sus propias cuentas. La presidenta Yara Jiménez había anunciado que ese trámite se discutiría el lunes 1 de junio, pero el expediente fue desconvocado, señal de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) reconoce que los números aún no le cierran.

El plenario aprobó en primer debate la polémica Ley de Armonización del Sistema Eléctrico; falló por décima vez en elegir magistrados suplentes de la Sala Constitucional; y se concedió cuatro semanas de receso para su primer año. (MARVIN RECINOS/AFP)

La deuda con la Sala Constitucional

El miércoles 27 de mayo se celebró una sesión extraordinaria exclusivamente para intentar elegir a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional (expediente 25.258), vacantes desde mediados de diciembre del año anterior. Tras múltiples rondas de votación, ninguno de los 18 candidatos de la nómina logró alcanzar los 38 votos requeridos por la Constitución.

La situación mantiene sin resolver una vacancia que amenaza con afectar la capacidad del alto tribunal para sesionar y resolver causas vinculadas a derechos fundamentales. Una parte del bloque oficialista insiste en devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia para que conforme una lista distinta de candidatos, posición que no tiene consenso entre los demás partidos.

Acción exprés: el correo electrónico de las sociedades

Ante la amenaza de que cientos de miles de sociedades anónimas quedaran bloqueadas para realizar trámites registrales a partir del 5 de junio, el plenario aprobó este jueves 29 de mayo en primer debate, con 56 votos a favor y cero en contra, el expediente 25.094. La iniciativa modifica el Código de Comercio y la Ley 10.597 para garantizar el registro gratuito del correo electrónico societario mediante declaración jurada, sin necesidad de escritura notarial —evitando así el pago de hasta ₡100.000 en honorarios—, y amplía el plazo para cumplir el requisito hasta el 31 de diciembre de 2026. El señalamiento para segundo debate quedó fijado para el 2 de junio.

Vacaciones aprobadas por los propios diputados

En paralelo, este mismo jueves el plenario aprobó, con 53 votos a favor y solo 2 en contra, un calendario de cuatro semanas de receso para el primer año de la nueva Asamblea (período 2026-2030). Los recesos quedaron distribuidos así:

Del 6 al 10 de julio de 2026 (primera semana, coincide con vacaciones del MEP)

(primera semana, coincide con vacaciones del MEP) Del 21 al 31 de diciembre de 2026 (cierre de año)

(cierre de año) Del 22 al 24 de marzo de 2027 (Semana Santa)

Las únicas voces disidentes fueron el liberacionista Eder Hernández Ulloa y la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.