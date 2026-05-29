Economía y Política

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Legislativa? Resumen de la semana del 25 de mayo de 2026

El plenario aprobó en primer debate la polémica Ley de Armonización del Sistema Eléctrico; falló por décima vez en elegir magistrados suplentes de la Sala Constitucional; y se concedió cuatro semanas de receso para su primer año.

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Por Redacción EF

En la semana del 25 al 29 de mayo de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó proyectos, se fijó vacaciones y sesionó con casi plena asistencia. Lo que no logró, por décima vez, fue elegir a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.








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Asamblea Legislativa
Redacción EF

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