¿Qué proponen hacer los candidatos con la regla fiscal? Esto dicen todos los planes de gobierno

La forma de administrar el gasto público divide a los partidos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2026, especialmente en torno al futuro de la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).

Mientras 11 agrupaciones plantean mantenerla —con distintos matices—, en el extremo opuesto surgen ideas que apuestan por derogar la norma. En medio de ese debate, nueve partidos no presentan planteamientos sobre el abordaje de este mecanismo de control fiscal.

A partir de la revisión de los 20 planes de gobierno, El Financiero recopiló las citas textuales en las que se describen las acciones o lineamientos asociados a la aplicación de la regla fiscal en el país. En aquellos casos en los que no se identificaron enunciados definidos, se asignó la descripción sin propuestas específicas.

Alianza Costa Rica Primero​

Sin propuestas específicas.

Aquí Costa Rica Manda​

Sin propuestas específicas.

Avanza​

“La Regla Fiscal seguirá siendo el marco para contener gasto corriente y alcanzar superávits primarios que reduzcan la deuda/PIB, sin aumentar impuestos generales, sino recortando despilfarro”.

Centro Democrático y Social​

Sin propuestas específicas.

Coalición Agenda Ciudadana​

“Aplicar de forma estricta la regla fiscal en consonancia con el Título IV de la ley 9635”.

De la Clase Trabajadora​

“Derogatoria de todas las medidas de austeridad como la Regla Fiscal que amarra el presupuesto en cultura y de las leyes orientadas a precarizar las condiciones de empleo público en las instituciones estatales al servicio de la promoción, creación y difusión artística.”

La regla fiscal limita el crecimiento del gasto corriente en el presupuesto de los entes y órganos públicos no financieros. (Shutterstock)

Esperanza Nacional​

Sin propuestas específicas.

Esperanza y Libertad​

“Regla fiscal fortalecida con sanciones claras por incumplimiento.”

Frente Amplio​

“Reformar la regla fiscal, para que se excluya de su aplicación el gasto de capital y se incluya mecanismos que aseguren que la aplicación de la regla no afectará la inversión social.”

“Eliminar el congelamiento salarial indefinido aplicado por la regla fiscal en el inciso c) del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, para los salarios del sector público de manera que el congelamiento se límite a 2 años; y permitir aumentos salariales por costo de vida para los salarios que se encuentran por arriba del salario global, hoy vetado por La Ley Marco de Empleo Público, Ley N°10.159, en sus transitorios XI y XII. Esto a partir del impulso y aprobación en la Asamblea Legislativa del expediente 23.877 Reforma al inciso c) del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 y sus reformas; a los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, Ley N°10.159, del 8 de marzo del 2022 y sus reformas, Ley para Eliminar el Congelamiento por Plazo Indefinido de los Salarios de las Personas Trabajadores del Sector Público.”

“Eximir a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) de la regla fiscal y promover la condonación de deudas.”

“Excluir de la regla fiscal las instancias que tienen que velar por la conservación (Fonafifo, Sinac, entre otras).”

Integración Nacional​

“Mantener la disciplina presupuestaria y la estricta aplicación de la regla fiscal, para así garantizar el control y contención del gasto público, sin dejar de invertir en proyectos estratégicos y de alto impacto social.”

“Los proyectos del PND deben ser excluidos de la regla fiscal, al tratarse de inversiones de capital productivo que incrementan la capacidad instalada del país, mejoran la competitividad y reducen la razón deuda/PIB. Según datos de Mideplan y el Ministerio de Hacienda, la inversión pública en infraestructura genera multiplicadores fiscales positivos, especialmente en transporte, educación, salud y tecnología.”

Justicia Social Costarricense​

Sin propuestas específicas.

Liberación Nacional​

“Revisión de la aplicación de la Regla Fiscal para la inversión social Recuperaremos los programas de equidad para el acceso a la educación (Comedores estudiantiles, Transporte estudiantil, Becas Avancemos) y la protección social no contributiva (Régimen No Contributivo, Programas IMAS, Fosuvi, CEN-Cinai)”.

Liberal Progresista​

“En el corto plazo, no avalaremos ninguna reforma a la regla fiscal que busque ampliar nuevas excepciones a su cumplimiento. En el mediano plazo, realizaremos una revisión de la regla fiscal para asegurar una postura fiscal prudente y una dinámica de deuda sostenible. Para ello, valoraremos, a través del Ministerio de Hacienda, la elaboración de una nueva regla fiscal sobre el total del gasto y no sobre cada una de las partidas, con el fin de incluir mayor flexibilidad en las políticas públicas.”

Los salarios del sector público se congelaron como consecuencia de la regla fiscal. (Rafael Pacheco Granados)

Nueva Generación​

Sin propuestas específicas.

Nueva República​

“Revisión del ajuste fiscal ortodoxo: Establecer una regla fiscal socialmente responsable, que mantenga la sostenibilidad macroeconómica, pero garantice la inversión necesaria en desarrollo humano, infraestructura social y programas de capacitación.”

Progreso Social Democrático​

“Estricta observancia de la regla fiscal para contener y reducir el gasto del Gobierno Central”.

Pueblo Soberano​

Sin propuestas específicas.

Unidad Social Cristiana​

“Convertiremos la seguridad ciudadana en auténtica prioridad nacional mediante recursos extraordinarios que flexibilicen la regla fiscal”

“Asignar recursos extraordinarios para responder a la crisis nacional de seguridad, mediante la flexibilización de la regla fiscal para prioridades estratégicas y la creación de fondos especializados para equipamiento, tecnología y capacitación policial.”

“Flexibilización de la Regla Fiscal para Recursos de Seguridad Ciudadana: El Ministerio de Seguridad Pública requiere y tendrá niveles extraordinarios de recursos durante toda la gestión para atender con éxito la crisis nacional de seguridad, pero para hacer esta inversión es necesario modificar la absurda interpretación que se ha dado a la regla fiscal hasta el momento. Nuestro compromiso con la regla fiscal es absoluto en cuanto a sus límites globales, pero debe permitir que se asignen más recursos a prioridades como la seguridad ciudadana, que se compensarán con ahorros en ámbitos menos prioritarios. Este proyecto se articula con la estrategia de Recomposición del Gasto Público descrita en la sección de Transformación Económica, que busca redirigir recursos hacia prioridades nacionales como seguridad ciudadana, sistema de cuido y educación.”

Unidos Podemos​

Sin propuestas específicas.

Unión Costarricense Democrática​

Sin propuestas específicas.