¿Qué se sabe en Amazon Costa Rica sobre la orden global de regresar cinco días a la oficina?

Amazon, la multinacional dedicada al comercio electrónico, anunció que sus trabajadores en todo el mundo dejarán el teletrabajo para regresar a cinco días presenciales en la oficina. La noticia la dio a conocer Andy Jassy, CEO de la compañía, en el sitio web oficial de Amazon.

Los trabajadores de Amazon en Costa Rica reportan que no han recibido instrucciones específicas ni aclaraciones sobre cómo será la dinámica en el país. Tres empleados manifestaron a EF su incertidumbre a raíz de la decisión tomada por Jassy, la cual no comparten en su totalidad.

EF le consultó a Amazon Regional cuáles puestos volverán a la presencialidad y a partir de cuánto. No obstante, indicaron que la única información disponible es la que el CEO hizo pública.

“Estoy en desacuerdo porque mi equipo de trabajo completo está en otros países. Iría a la oficina a trabajar solo y a reunirme de forma virtual con los demás compañeros”, aseguró Carlos (prefirió no dar su nombre real para este artículo), quien labora en el área de sistemas informáticos.

La inconformidad también está presente en Vanessa (nombre ficticio de una trabajadora real), quien trabaja en servicio al cliente bajo la modalidad virtual. Ella vive fuera de la Gran Área Metropolitana; si la convocan al centro de trabajo la mejor ruta sería buscar un nuevo empleo, ya que tendría que mudarse y según sus cálculos sus gastos aumentarían entre ¢300.000 y ¢400.000 mensuales.

Carlos y Vanessa son parte de los 14.375 empleados que conforman la planilla de la empresa en territorio nacional a mayo del presente año. La firma es el segundo empleador privado más grande del país y en los últimos ocho años experimentó un 232% de crecimiento en la cantidad de empleados.

El rechazo no es homogéneo. Miguel (nombre ficticio) dice entender la cultura laboral de volver a la interacción diaria, pero por otra parte ya no podrá ahorrar de la misma manera.

Amazon considera que con la presencialidad es más sencillo para los distintos equipos de trabajo puedan “aprender, modelar, practicar y fortalecer nuestra cultura; colaborar, intercambiar ideas e inventar son más simples y más efectivos; enseñar y aprender unos de otros es más fluido; y los equipos tienden a estar mejor conectados entre sí”.

El regreso a la oficina será a partir del 2 de enero del 2025. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

El costo del regreso

Los tres empleados consultados por EF trabajan de manera remota. Solamente Carlos labora en la modalidad híbrida en la que asiste tres días a la semana.

Tanto para Carlos, como para Vanessa y Miguel los ingresos se verán reducidos porque deberán invertir en gasolina o pasajes y alimentación.

Vanessa esperará hasta que su jefatura se pronuncie. Si la decisión es volver entonces tendrá que cambiar de domicilio para facilitar el transporte, lo cual le genera dudas sobre su futuro laboral porque su salario no dará a basto.

“Vi el comunicado en redes sociales pero no estaba segura si era real y si me va a impactar directamente. En caso de que sí me vea impactada tendré mucha incertidumbre”, dijo Vanessa.

Para Miguel es necesario que la empresa mida los pros y contras que implica en cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo, con el fin de que se ajusten algunas condiciones y que perjudique de la menor manera posible.

Amazon inició operaciones en Costa Rica en el 2008. (Albert Marin)

De vuelta a la oficina

“Antes de la pandemia no era un hecho que la gente pudiera trabajar de forma remota dos días a la semana, y eso también será así en el futuro: nuestra expectativa es que la gente esté en la oficina salvo en circunstancias atenuantes o si ya goza de una Excepción de Trabajo Remoto aprobada a través del líder de equipo”, dicta el comunicado de Jassy.

Amazon implementó la modalidad híbrida, en algunas divisiones internas, después de la ola de despidos de la industria tecnológica de la que fueron parte a principios del 2023.

“Siento que Amazon decidió ignorar por completo el bienestar y los intereses de sus empleados. Este sentimiento es generalizado casi que hasta en personas en puestos altos, fuera de los de liderazgo global. No hay ninguna justificación de peso para hacer que todos los empleados vuelvan a la presencialidad”, enfatizó Carlos.