¿Qué son los aranceles recíprocos? La controversial lógica de EE. UU. que tiene en vilo al comercio mundial

La Casa Blanca señaló explícitamente que la tasa arancelaria fue diseñada para “equilibrar los déficits comerciales bilaterales entre Estados Unidos y sus socios comerciales”. Un déficit comercial ocurre cuando un país compra (importa) más productos de otros países de los que les vende (exporta).

EE. UU. calcula el arancel dividiendo el déficit comercial de bienes entre las importaciones totales de bienes de ese país y luego dividiendo el resultado entre dos. Si no hay déficit comercial - como con el Reino Unido-, se aplica un arancel mínimo de 10%.

Doug Irwin, uno de los historiadores del comercio más destacados del mundo y profesor del Dartmouth College, explicó que “la Administración Trump lleva mucho tiempo considerando que los desequilibrios comerciales son injustos, pero la mayoría de los economistas no ven los déficits comerciales como algo intrínsecamente problemático, del mismo modo que nadie se preocuparía por tener un ‘déficit’ con el supermercado de su barrio, donde se compra más de lo que se vende, o un superávit con su empleador”.

Cuando se le preguntó cómo podrían afectar los nuevos aranceles al déficit comercial, respondió: “se espera que reduzcan el volumen total del comercio en lugar de corregir los desequilibrios. Es probable que las importaciones y exportaciones estadounidenses disminuyan. Los importadores se enfrentarán a costes más elevados y los exportadores no mantendrán los niveles actuales simplemente porque las importaciones disminuyan. No es probable que estos aranceles contribuyan mucho a equilibrar el comercio. De hecho, ya hemos visto cómo el déficit comercial estadounidense sigue creciendo a pesar de los nuevos aranceles”.

Además, al utilizarse la balanza comercial de bienes únicamente, se ignoran el intercambio comercial de servicios. Por ejemplo, según la Oficina del Representante Comercial en el 2024, las exportaciones de bienes de EE. UU. a Canadá fueron de $349,4 billones y las importaciones de bienes desde Canadá fueron $412,7 billones. Esto significa que EE. UU. tiene un déficit comercial en comercio de bienes con Canadá – porque le compra (o importa) más de los que vende (o exporta). Sin embargo, en el comercio de servicios existe un superávit comercial en donde EE. UU. le vende más a Canadá (estimado en $86 billones) de lo que le compra (estimado en $54,3 billones).