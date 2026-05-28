Economía y Política

Qué va a pasar con el tránsito por la Ruta 27 tras el hundimiento en Orotina: esto es lo que sabemos

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Por Redacción EF

El hundimiento registrado la tarde del 27 de mayo en el kilómetro 56 de la Ruta 27, cerca de Orotina, dejó completamente seccionado el principal corredor vial entre el Valle Central y el Pacífico y abrió un periodo de alta incertidumbre para el tránsito de personas y mercancías. Las autoridades admiten que, de momento, no hay fecha para la reapertura plena del tramo, mientras la concesionaria evalúa la magnitud del daño y diseña la intervención.








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Redacción EF

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