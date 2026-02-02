Economía y Política

¿Quién es Laura Fernández? La candidata que tuvo ascenso gracias a la campaña política desde el Poder Ejecutivo

Por Joel Porras

Laura Fernández Delgado, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), es una politóloga de 39 años que ha sido una de las principales voceras del chavismo. Antes de 2022, su nombre era poco conocido entre los corrillos políticos, pero con la llegada de Chaves a la presidencia, ha tomado un protagonismo fulgurante.








elecciones 2026Laura FernándezPueblo SoberanoPPSO

