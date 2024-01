¿Quién sustituirá a Johnny Araya en la alcaldía de San José? Estos son los 13 candidatos que se postulan

Desde 1998 Johnny Araya está al frente de la municipalidad de San José. Salvo el periodo en que renunció para asumir la candidatura presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) de 2014, Araya ha estado en seis periodos como jefe de este municipio.

A partir del 1.° de mayo, el verdiblanco dejará el cargo ya que la legislación prohíbe la reelección a quienes tienen más de ocho años seguidos en la alcaldía. Una de las interrogantes es si seguirá el liderazgo del PLN en los 11 distritos del cantón central, con un aspirante cercano a Araya, o habrá vientos de cambio.

Esta alcaldía no solo es importante la cantidad de votantes, también pesa en términos económicos. Según la Contraloría General de la República, el presupuesto para el salario del alcalde de San José en 2023 fue de ȼ6,6 millones. Este monto es el segundo más alto del país (Matina lidera con ȼ6,9 millones), mientras que Naranjo tiene el monto asignado más bajo: ȼ836.115.

Para los comicios del domingo 4 de febrero están inscritos 13 candidatos: 11 hombres y dos mujeres. Dos nombres repiten en comparación con las elecciones de 2020, cuando hubo 15 aspirantes.

¿Realmente abandonará la municipalidad Johnny Araya?

Si bien aún no hay nada oficial, el actual alcalde dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado con la municipalidad de San José como asesor si Liberación Nacional se mantiene en el cargo. Según el organigrama de la institución, ese puesto no existe en esta administración, es decir, sería un cargo creado desde cero.

El Financiero le consultó a Johnny Araya si es posible que tenga ese nuevo rol a partir de mayo. Vía Whatsapp aseguró que es algo que no puede responder en este momento.

“Primero porque aún faltan tres meses de mi gestión y estoy valorando opciones sobre las labores a las que me dedicaré en un futuro, y por otro lado eso será una decisión que tendrá que tomar el alcalde electo. Por el momento es un tema que no he conversado con él”, dijo Araya.

Ademámportantes para las próximas votaciones será el abstencionismo. En 2020, Johnny Araya fue electo con 20.000 votos debido a la gran cantidad de personas que no ejercieron el sufragio.

El actual alcalde del cantón central josefino votará en Pavas el próximo 4 de febrero, a la espera de saber si el PLN continuará liderando el municipio. (Alonso Tenorio)

Sea quien sea el vencedor, a partir del 1.° de mayo deberá enfrentarse a situaciones que aquejan a los pobladores como la basura, habitantes de calle, malos olores, calles saturadas e inseguridad.

El discurso de la mayoría de candidatos tiene que ver precisamente con la salida de Araya y la posibilidad de darle una nueva cara a la capital. En la siguiente tabla se recogen los nombres de los postulantes y los partidos que representan.

Carlos Arce Aguilar - Republicano Social Cristiano Copiado!

La agrupación eligió al abogado Carlos Arce como candidato y la terna la completan Sandra Arce y Gustavo Martín como vicealcaldes.

La agrupación eligió al abogado Carlos Arce como candidato y la terna la completan Sandra Arce y Gustavo Martín como vicealcaldes.

Carlos Palacios Franco - Nuestro Pueblo Copiado!

Este fue uno de los últimos partidos en obtener el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para inscribirse en las elecciones cantonales. Palacios es empresario en materia de seguridad y tiene 20 años de experiencia en gestión social. Le acompañan Gianina Ulloa y Jose Fernández como vicealcaldes.

“Somos el único equipo de trabajo que en su plan de gobierno ha renunciado a privilegios como choferes particulares, combustible, vehículos discrecionales y otros beneficios como una señal de transparencia”, dijo Palacios en entrevista con EF.

En el siguiente enlace puede conocer en detalle el plan de gobierno del aspirante.

Denisse Echeverría Robert - Unidad Social Cristiana Copiado!

Esta será la segunda ocasión en la que Echeverría aspira a liderar la municipalidad de San José, en 2020 había participado con Alianza por San José. La aspirante tiene una maestría en negocios y experiencia en el manejo eficiente de recursos naturales y temas ambientales.

En la papeleta de la Unidad Social Cristiana la acompañan Andrés Fachler y Maureen Rodríguez.

En la papeleta de la Unidad Social Cristiana la acompañan Andrés Fachler y Maureen Rodríguez.

Diego Meléndez Robles - Liberal Progresista Copiado!

Por los liberales está inscrito Diego Meléndez, un arquitecto con experiencia en planificación urbana. Sus acompañantes son Reina Méndez y Manuel Gerardo Ureña.

El candidato comparte sus ideas y otras noticias en su programa de acciones.

Johan Smith Gamboa - Nueva Generación Copiado!

Smith es abogado, notario y tiene como meta central “llevar a San José al siguiente nivel”. Catalina Mena y Luis Alberto Rojas son los candidatos a vicealcaldes de Nueva Generación.

Las propuestas de este aspirante se pueden revisar en este enlace.

Jorge Borbón Rojas - Progreso Social Democrático Copiado!

El partido que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia tiene como candidato a este empresario para dirigir el cantón central de San José. El actual partido de gobierno compite por primera vez en unos comicios cantonales.

A Borbón lo acompañan Yorleny Córdoba y Franklin Murillo. Aquí puede repasar más detalles sobre la campaña del candidato.

“Ser el candidato de la fracción de gobierno para un cantón tan importante es una gran responsabilidad y como tal la tomo, porque estamos hablando de administrar fondos públicos de manera productiva, estratégica y funcional para la población, tal y como se ha ejecutado desde el Gobierno Central. En esa línea, se levantará una línea de gobierno local transparente y anuente para en cualquier momento rendir cuentas a la ciudadanía”, dijo Borbón.

Jose Zamora Cordero - Alianza Por San José Copiado!

Tiene experiencia en el sector de bienes raíces, se ha postulado a la vicealcaldía del cantón central en varias ocasiones y actualmente es regidor en la capital y presidente del partido. Madeleine Masís y Manfred Lobo le acompañan en la contienda.

El plan de acción de este partido está disponible en este sitio.

Juan Diego Gómez González - MÁS San José Copiado!

El aspirante de este partido cantonal tiene como objetivo principal recuperar la capital con una administración eficiente. Gómez es abogado especialista en Derechos Humanos y Gobernabilidad, lo acompañan como vicealcaldes Vivian Gónzalez y Luis Felipe Dobles.

Puede conocer más sobre este candidato y sus propuestas en este enlace.

Diego Miranda Méndez - Juntos San José

Está será la segunda ocasión en la que Miranda aspire a la alcaldía josefina, esta vez está acompañado de Yariela Quirós y Fernando Vega como vicealcaldes. Actualmente es regidor en el Concejo Municipal.

“Vamos por muy buen camino, tenemos varias encuestas internas que nos indican que somos la primera opción en intención de voto para San José pero todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente en estas últimas dos semanas que es cuando se define quién va a encabezar la alcaldía. Hemos hecho una campaña de altura e intentado presentar a los vecinos todas las propuestas posibles”, dijo Miranda.

Todos los detalles sobre sus propuestas están disponibles en su perfil oficial.

Mario Vargas Serrano - Liberación Nacional

Vargas es el actual segundo vicealcalde y es un viejo conocido del municipio capitalino, pues tiene 35 años de laborar allí. Ha sido la mano derecha de Johnny Araya e incluso ya tiene experiencia en el cargo al que aspira, pues fue alcalde de 2001 a 2003.

El candidato verdiblanco de 55 años es abogado y tiene estudios superiores en Dirección y Gestión Pública y en la fórmula lo acompañan Patricia Marín y Ricardo Garita. Para conocer más detalles sobre el accionar del proponente puede visitar su plan de acción.

Mario Vargas, candidato a alcalde de San José por Liberación Nacional podría tener la asesoría de Johnny Araya, si el PLN gana la elección en el cantón central de la capital. Vargas tiene 35 años de laborar en el municipio. Facebook.

Oseas Corrales Sancho - Nueva República Copiado!

Con el lema “Por una San José 5 Estrellas”, este administrador e informático espera ocupar el puesto de alcalde, acompañado por Karla Granados y Tatiana Bonilla. En su discurso sobresale el mensaje de limpiar la capital de la corrupción.

Puede conocer más sobre la campaña de este candidato en este enlace.

Patricia Mora Castellanos - Frente Amplio Copiado!

Mora tiene 73 años y además de candidata, es la presidenta del Frente Amplio, también estuvo casada con el fundador de la agrupación, José Merino. Tiene experiencia como diputada y como ministra de la Mujer de 2018 a 2020.

De todos los contendientes, la frenteamplista -que se graduó como socióloga- es quizás la figura con mayor experiencia en cargos políticos, pero será la primera vez que compita por una alcaldía.

En la papeleta la acompañan Antonio Trejos y Natalia Salas como vicealcaldes. Su plan de campaña y propuestas para el cantón están disponibles aquí.

Wenceslao Rodríguez Rodríguez - Bienestar Josefino Copiado!

El aspirante de este partido comunal tiene 63 y es licenciado en Informática y Administración de Negocios. Tiene experiencia en puestos de jefatura del sector cooperativo, además de bagaje como profesor universitario.

Mei Chi Cen y Katherine Chanto son las candidatas a vicealcaldesas. El plan de acción de Bienestar Josefino se puede consultar en este link.

De acuerdo con el TSE, en la provincia de San José están inscritos 1.170.818 votantes, de los cuales la mayoría (601.694) son mujeres.