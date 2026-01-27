Economía y Política

¿Quiénes compraron bonos del partido de Claudia Dobles en diciembre? Vea la lista completa, suman más de ₡73 millones

Por Joel Porras

Coalición Agenda Ciudadana, que tiene como candidata presidencial a Claudia Dobles Camargo, emitió más de ₡73 millones en bonos de deuda política en el mes de diciembre de 2025, según lo reportó la agrupación al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esto representa un aumento del 4% con respecto al mes de noviembre, cuando colocaron ₡70 millones.








Claudia Dobleselecciones 2026Coalición Agenda Ciudadana

