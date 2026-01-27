¿Quiénes compraron bonos del partido de Claudia Dobles en diciembre? Vea la lista completa, suman más de ₡73 millones

Coalición Agenda Ciudadana, que tiene como candidata presidencial a Claudia Dobles Camargo, emitió más de ₡73 millones en bonos de deuda política en el mes de diciembre de 2025, según lo reportó la agrupación al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esto representa un aumento del 4% con respecto al mes de noviembre, cuando colocaron ₡70 millones.

Al vender la mayoría de los bonos con un descuento del 15%, obtuvieron ₡59 millones para financiar su campaña electoral.

Entre las 40 personas que compraron los certificados de cesión en diciembre destaca el expresidente, y esposo de la candidata presidencial, Carlos Alvarado Quesada, que compró 3 bonos con un valor de ₡1 millón. Al comprar cada uno con un descuento del 15%, solamente pagó ₡2.550.000.

También Román Macaya, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y Otton Solís, exdiputado y fundador del Partido Acción Ciudadana, compraron un bono cada uno por un valor de ₡1 millón. Este último no lo adquirió con descuento, por lo que pagó el monto total.

Los bonos de deuda política son un mecanismo de financiamiento con recursos privados que le da la posibilidad a los partidos políticos de ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.

Los certificados de cesión pueden ser colocados a través de la venta directa a personas físicas costarricenses, medios de comunicación y entidades bancarias. También, se pueden utilizar como medio de pago por parte del partido político para cancelar bienes y servicios contratados.

El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. Una vez pasada la elección, el TSE confirma cuál partido tiene derecho a la deuda y a qué monto, según el reporte de gastos. Los tenedores de los certificados que tengan derecho a esa deuda los liquidan ante la Tesorería Nacional.

La mayoría de los partidos los ofrecen a un 15% de descuento para atraer a los financistas. Además, en caso de obtener los votos requeridos, el rendimiento efectivo para el comprador del bono sería superior a la tasa de descuento aplicada. Ese es el monto de descuento máximo establecido según el artículo 115 del Código Electoral. No obstante, los partidos políticos pueden ofrecer los bonos con un descuento mayor, pero son ellos quienes deben asumir el costo adicional.

A las eventuales ganancias se le debe sumar un interés que obtienen los bonos que corresponde a la tasa básica pasiva más el 1%, según establece el artículo 109 del Código Electoral. Hoy ese interés equivaldría al 4,76% y lo pagaría el Estado, en caso de que se cumplan los requisitos para que el tenedor de bonos pueda reclamar la deuda política.

A continuación, se presenta la lista completa de los 40 financistas que han comprado certificados de cesión a la Coalición Agenda Ciudadana, hasta diciembre de 2025 según lo reportó la agrupación al TSE:

Gian Carlo Mazzali Alfaro: ₡5.900.000

Brenda Trejos Gairaud: ₡5.900.000

Juan Gabriel Pérez Salguera: ₡5.000.000

Juan Carlos Feoli Aubert: ₡4.700.000

Margarita Elena Brenes Fonseca: ₡4.700.000

Marcia González Aguiluz: ₡3.600.000

Carlos Andrés Alvarado Quesada: ₡3.000.000

Andrea Lourdes Centeno Rodriguez: ₡3.000.000

Luis Rolando Rodríguez Barquero: ₡2.500.000

Mario Ernesto De Jesús Carazo Zeledón: ₡2.200.000

Jimena Arguedas Ortiz: ₡2.000.000

José Luis Loría Chaves: ₡2.000.000

Eduardo Enrique Solís Portuguez: ₡2.000.000

Martín Antonio Reyes Salinas: ₡2.000.000

Heidy Murillo Quesada: ₡1.300.000

Irene María Alvarado Quesada: ₡1.000.000

Luis Felipe Arauz Cavalini: ₡1.000.000

Luis Diego Rojas Muñoz: ₡1.000.000

Mariana Coromoto Soto Calderón: ₡1.000.000

Juan Pablo Castro Sánchez: ₡1.000.000

María Virginia Solís Fallas: ₡1.000.000

Juan Gabriel Sauma Rossi: ₡1.000.000

Emilia María Solís Fallas: ₡1.000.000

Xiomara Del Socorro Muñoz Molina: ₡1.000.000

Alexander De Jesús Solís Delgado: ₡1.000.000

Humberto Solís Fallas: ₡1.000.000

Mayela Solís Fallas: ₡1.000.000

Ottón Solís Fallas: ₡1.000.000

Steven González Cortes: ₡1.000.000

Román Federico Macaya Hayes: ₡1.000.000

Fiorella María Salazar Rojas: ₡1.000.000

Isabel Ovares Ramírez: ₡1.000.000

Luis Fernando De Jesús Delgado Negrini: ₡1.000.000

Bernal Rodríguez Cruz: ₡1.000.000

Pedro de Jesús Carrillo Dover: ₡1.000.000

Pablo Víquez Rogers: ₡1.000.000

Carlos Alberto Figueroa Rivera: ₡900.000

Mario Ernesto De Jesús Carazo Zeledón: ₡600.000

Nury Solís Mata: ₡500.000

Carlos Andrés Calderón Zúñiga: ₡500.000