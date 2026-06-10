Economía y Política

¿Quiénes contratan al talento STEM en Costa Rica? Aquí la respuesta

La Radiografía Laboral 2025 de Conare revela cuáles son las empresas e instituciones que concentran la contratación de graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, áreas consideradas estratégicas para la competitividad del país

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Por Tatiana Soto Morales

Las disciplinas vinculadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) destacan no solo por su demanda en el mercado laboral, sino también por la capacidad que tienen de ubicar a sus profesionales en puestos estrechamente relacionados con la formación académica que recibieron.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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