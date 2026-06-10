¿Quiénes contratan al talento STEM en Costa Rica? Aquí la respuesta

Las disciplinas vinculadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) destacan no solo por su demanda en el mercado laboral, sino también por la capacidad que tienen de ubicar a sus profesionales en puestos estrechamente relacionados con la formación académica que recibieron.

La Radiografía Laboral 2025, elaborada por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare), ubicó a 16 carreras STEM entre las 19 disciplinas con mayores niveles de vinculación entre los estudios cursados y el trabajo desempeñado por sus egresados.

Disciplina STEM % de relación con la carrera que estudió Producción Animal

Ingeniería Civil

Ingeniería Química

Ingeniería en Computadores

Optometría

Terapia Ocupacional

Microbiología

Veterinaria

Farmacia

Odontología

Medicina

Estadística

Ciencias Actuariales

Laboratorista Químico

100%

Entre las organizaciones que más absorben este tipo de talento figuran la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Boston Scientific y la Universidad de Costa Rica (UCR), instituciones que destacan por la contratación de profesionales formados en áreas científicas y tecnológicas.

Los hallazgos provienen de una investigación realizada por el OLAP en 2025, basada en una muestra efectiva de 14.057 personas graduadas de universidades públicas y privadas entre 2020 y 2022. El estudio permitió examinar cómo se insertan estos profesionales en el mercado laboral costarricense y cuáles son los sectores que concentran la mayor demanda de talento especializado.

Boston Scientific mantiene operaciones en manufactura médica desde hace más de dos décadas en Costa Rica. (Procomer/LinkedIn)

Empleadores STEM

Conare clasifica como disciplinas STEM las carreras asociadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bajo esta definición también se incluyen carreras profesionales de Recursos Naturales, como Agronomía General y Zootecnia, así como carreras de Ciencias de la Salud, entre ellas Nutrición y Terapia Física.

Los datos muestran diferencias importantes según el área de conocimiento. Mientras la UCR se mantiene entre los tres principales empleadores de los graduados en Ciencias Básicas, Microsoft figura como la empresa que concentra la mayor contratación de profesionales provenientes de las áreas de Computación.

En Ingeniería, Boston Scientific lidera la contratación de egresados, seguida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En Recursos Naturales, el comportamiento varía según la disciplina. En Agronomía General destacan entidades públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Fitosanitario del Estado, mientras que en Producción Animal sobresalen empresas como Walmart y Agropecuaria Los Sagitarios.

Por su parte, en Ciencias de la Salud, la CCSS se posiciona como el principal empleador en la mayoría de las carreras analizadas, reflejando el peso que mantiene el sistema público de salud en la absorción de este tipo de profesionales.

Necesidad de talento STEM

La creciente demanda de estos perfiles coincide con las recomendaciones planteadas por organismos internacionales. El informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025 señala la necesidad de incrementar la cantidad de técnicos y graduados en áreas STEM, así como fortalecer las competencias digitales y el dominio del inglés para consolidar una fuerza laboral capaz de impulsar la integración del país en las cadenas globales de valor.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estas acciones resultan necesarias debido a las dificultades que enfrentan las empresas y los inversionistas extranjeros para encontrar personal con las habilidades requeridas en el mercado costarricense.

La OCDE no es la única entidad que ha advertido sobre este desafío. Tanto el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) como la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) han insistido en la necesidad de ampliar la disponibilidad de mano de obra avanzada y de fortalecer la formación de talento para industrias intensivas en conocimiento y de alto valor agregado.

“Cada vez que una empresa evalúa expandirse o instalarse en Costa Rica, el talento es una de las primeras variables que analiza”, afirmó en febrero anterior Laura López, gerente general de Procomer.

La demanda de estos perfiles especializados se refleja en la diversidad de organizaciones que recurren al talento STEM, desde instituciones públicas y universidades hasta multinacionales de dispositivos médicos, tecnología y manufactura avanzada.