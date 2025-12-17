¿Quiénes donaron al Partido Liberación Nacional durante octubre del 2025? El padre del candidato encabeza la lista

A escasos dos meses de las elecciones del 1 de febrero de 2026, el ambiente político costarricense entra en una fase decisiva, enmarcada por un riguroso sistema de financiamiento supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Este modelo, que ampara su legitimidad en el artículo 96 de la Constitución Política, opera bajo una estructura dual que combina recursos públicos y privados.

En lo que respecta al aporte estatal, aunque tradicionalmente se fijaba en un 0,19% del PIB, para este ciclo se aplicó una medida de austeridad mediante la Ley 9934, reduciéndolo al 0,085%. Es importante destacar que estos fondos funcionan vía reembolso: los partidos deben costear sus campañas inicialmente y el Estado solo reintegra los gastos comprobados a aquellas agrupaciones que logren superar el umbral del 4% de los votos válidos.

La normativa es igualmente estricta en el ámbito privado, donde se prohíbe tajantemente la injerencia económica de personas jurídicas y de extranjeros. El sistema está diseñado para que únicamente los ciudadanos costarricenses, a título personal, puedan financiar las luchas partidarias. Las únicas excepciones permitidas para las personas jurídicas se refieren estrictamente a la formación y capacitación política, bajo condiciones específicas reguladas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Para garantizar la transparencia, cada colón donado debe ingresar a través de la tesorería del partido y depositarse en cuentas bancarias oficiales, quedando cada movimiento debidamente registrado y reportado trimestralmente ante el TSE. Precisamente, el presente artículo se basa en los registros de donaciones correspondientes a octubre de 2025, mes de arranque de la campaña, enfocándose exclusivamente en los reportes financieros del Partido Liberación Nacional (PLN), agrupación encabezada por Álvaro Ramos.

Álvaro Ramos es el candidato del Partido Liberación Nacional para las elecciones 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El contexto en el que se desarrollan estos movimientos financieros es el de un escenario político altamente fragmentado. Un total de 20 candidatos presidenciales compiten por captar la atención de más de 3,7 millones de electores habilitados, quienes también deberán renovar las 57 curules de la Asamblea Legislativa. Según las mediciones de noviembre de 2025 realizadas por el CIEP de la Universidad de Costa Rica y el Idespo de la Universidad Nacional, la candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, lidera la intención de voto; sin embargo, la estadística más contundente es la incertidumbre. Ramos aparece en segundo lugar en las encuestas.

Los estudios de opinión revelan que el bloque de indecisos sigue siendo el protagonista mayoritario, oscilando entre el 43,9% y el 45% del electorado. Dado que ninguna candidatura se acerca al 40% necesario para triunfar en primera instancia, se vislumbra como muy probable una segunda ronda electoral para el 5 de abril de 2026. Esta tendencia se replica en la intención de voto legislativo, donde el Partido Pueblo Soberano encabeza las preferencias con un 29,5%, seguido por Liberación Nacional con un 10,8% y el Frente Amplio con un 6,1%, mientras que casi un 40% de los votantes aún no decide cómo conformará el próximo Congreso.

Sin embargo, mientras la intención de voto fluctúa en el terreno de la especulación, la maquinaria financiera del PLN ya ha comenzado a operar con certezas contables y el mayor donante es Álvaro Ramos Rechnitz, con casi ₡3 millones.

NOMBRE MONTO EN COLONES PORCENTAJE DEL TOTAL DEL MES AGUILAR VARGAS ANGELA ILEANA 113.000 0,12% ALVARADO DIAZ MARIA YORGINA 202.000 0,22% AMON CASTRO LUIS 499.000 0,53% AVALO CISNEROS BOLIVAR 202.000 0,22% AYALES ESNA ANTONIO DE JESUS 100.000 0,11% BALLESTERO VARGAS MAUREEN PATRICIA DE LA TRINIDAD 200.000 0,21% BOUZID JIMENEZ ROSE EMILE 202.000 0,22% CALVO ALVARADO JULIO CESAR 200.000 0,21% CALVO CAMPOS FABIAN MANRIQUE 500.000 0,53% CARVAJAL MURILLO AMELIA MARIA 202.000 0,22% CHAMORRO SANTAMARIA MARIA ISABEL 200.000 0,21% CHAVES QUIROS ROLANDO 1.000.000 1,07% CORDOBA ALANIS JUAN DIEGO 202.000 0,22% CRUZ MARCHENA FRANCISCO EITER 202.000 0,22% DIAZ VASQUEZ GILBERT GERARDO DE JESUS 202.000 0,22% ELIZONDO VARGAS MARCOS HERNAN 35.000 0,04% FERNANDEZ ROJAS ZENEIDA MARIA DEL CARMEN 1.000.000 1,07% FERNANDEZ ZUÑIGA JIMMY WILLIAM 30.000 0,03% JARA LEMAIRE GEORGINA FRANCHESKA 202.000 0,22% JARA PORTOCARRERO LUIS ALBERTO GRACIANO 35.000 0,04% JIMENEZ QUESADA ISIDRO FERNANDO 202.000 0,22% JIMENEZ REYES FRANCISCO JOSE 202.000 0,22% KLOTZ CABEZAS SERGIO 202.000 0,22% LIBERMAN GINSBURG LUIS 434.824 0,46% LOPEZ LOPEZ ADRIANA 147.349,83 0,16% LOPEZ ROSALES EUFEMIA ARGERIE 202.000 0,22% MONGE FERNANDEZ GUIDO ALBERTO 35.000 0,04% MONTOYA MORA LUIS ANGEL 202.000 0,22% MORA MORA GUIDO ALBERTO DE LOS 25.000 0,03% MORALES ACOSTA LUIS ALBERTO 495.000 0,53% MORALES NAVARRO ESTEBAN JOSE 500.000 0,53% NAVAS ALVARADO RODOLFO ARTURO 205.000 0,22% PADILLA GUEVARA VILMA 220.000 0,24% PAEZ MENA JOSE MANUEL 500.000 0,53% RAMIREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 202.000 0,22% RAMOS CARMONA EDGARDO RENE 203.000 0,22% RAMOS RECHNITZ ALVARO 2.875.850 3,07% REGUEYRA EDELMAN CLAUDIO ALCIDES 500.000 0,53% RIVERA BIANCHINI CARLOS ALBERTO 25.000 0,03% ROMAN MADRIGAL JOSE GABRIEL 202.000 0,22% VARGAS SERRANO MARIO ENRIQUE 1.600.000 1,71% VEGA RODRIGUEZ ADRIANA 510.000 0,54% VEGA RODRIGUEZ ALEJANDRO 500.000 0,53% VICENTE SALAZAR GERARDO 400.000.000 00,43%

FUENTE: TSE