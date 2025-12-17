Economía y Política

¿Quiénes donaron al Partido Liberación Nacional durante octubre del 2025? El padre del candidato encabeza la lista

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

A escasos dos meses de las elecciones del 1 de febrero de 2026, el ambiente político costarricense entra en una fase decisiva, enmarcada por un riguroso sistema de financiamiento supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Elecciones 2026Partido Liberación NacionalÁlvaro Ramos
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.