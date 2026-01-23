¿Quiénes han comprado bonos de deuda política por más de ₡450 millones en el partido de Laura Fernández? Aquí la lista completa

La agrupación política Pueblo Soberano (PPSO), que se publicita como “el banderazo de la continuidad” y que tiene como candidata a la presidencia a Laura Fernández, ha vendido bonos de deuda política por un valor de ₡455 millones según el reporte que enviaron al Tribunal Supremo de Elecciones en noviembre de 2025. Al ofrecerlos con descuento, el partido recibió ₡388 millones de los 456 certificados de cesión emitidos adquiridos por 39 personas.

Los bonos de deuda política son un mecanismo de financiamiento con recursos privados que le da la posibilidad a los partidos políticos de ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.

Los certificados de cesión pueden ser colocados a través de la venta directa a personas físicas costarricenses, medios de comunicación y entidades bancarias. También, se pueden utilizar como medio de pago por parte del partido político para cancelar bienes y servicios contratados.

Pueblo Soberano, partido de Laura Fernánez, captó ₡388 millones en deuda política mediante bonos con descuento hasta noviembre, según los reportes del TSE. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. Una vez pasada la elección, el TSE confirma cuál partido tiene derecho a la deuda y a qué monto, según el reporte de gastos. Los tenedores de los certificados que tengan derecho a esa deuda los liquidan ante la Tesorería Nacional.

La mayoría de los partidos los ofrecen a un 15% de descuento para atraer a los financistas. Además, en caso de obtener los votos requeridos, el rendimiento efectivo para el comprador del bono sería superior a la tasa de descuento aplicada. Ese es el monto de descuento máximo establecido según el artículo 115 del Código Electoral. No obstante, los partidos políticos pueden ofrecer los bonos con un descuento mayor, pero son ellos quienes deben asumir el costo adicional.

Los mayores financistas del PPSO son los hermanos Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler, quienes adquirieron 146 bonos, el 32% de la totalidad de los emitidos hasta noviembre de 2025. En total, adquirieron certificados por ₡144.882.352, pero con el descuento del 15% que ofrece la agrupación, solamente pagaron ₡123.150.000 por los bonos. Si los certificados logran tener validez después de las elecciones, se ganarían el 15% de diferencia que es superior a los ₡20 millones.

A ese monto también se le debe sumar un interés que obtienen los bonos que corresponde a la tasa básica pasiva más el 1%, según establece el artículo 109 del Código Electoral. Hoy ese interés equivaldría al 4,76% y lo pagaría el Estado, en caso de que se cumplan los requisitos para que el tenedor de bonos pueda reclamar la deuda política.

A continuación, se presenta la lista completa de los 39 financistas que han comprado certificados de cesión al Partido Pueblo Soberano, hasta noviembre de 2025 según lo reportó la agrupación al TSE:

Stephan Turcios Stiegler: ₡62.000.000

Yann Turcios Stiegler: ₡62.000.000

Mauricio Wong Mayorga: ₡30.000.000

Alejandro Vargas Fuentes: ₡24.800.000

Ligia Pérez Ramírez: ₡22.100.000

Liana Denis Noguera Ruíz: ₡14.400.000

Randy Castillo Mora: ₡14.400.000

Joaquín Bernardo Vargas González: ₡11.000.000

Miguel Ricardo Hernández Suárez: ₡10.200.000

Francisco Javier Morice Castro: ₡10.000.000

Rolando González Rodríguez: ₡10.000.000

Tony Valverde Chinchilla: ₡9.300.000

Edgar Oviedo Blanco: ₡8.500.000

Jeannette Díaz Rojas: ₡8.500.000

Luis Ángel Castro Jiménez: ₡8.500.000

Juan Marcos Vargas Borges: ₡7.400.000

Douglas Soto Campos: ₡6.800.000

Jaime Rojas Venegas: ₡5.900.000

Roberto Vargas Rodríguez: ₡5.100.000

Felix Chaves Amador: ₡4.200.000

Frank Ruiz Segura: ₡4.200.000

Freddy Altamirano Uva: ₡4.200.000

Julio Salas Ugalde: ₡4.200.000

Luis Fernando Castro Gómez: ₡4.200.000

Ronny Artavia Morales: ₡4.200.000

Sergio Valverde Cubillo: ₡4.200.000

Víctor Montoya Chavarría: ₡4.200.000

Grethel Ávila Vargas: ₡3.400.000

Guillermo de la Trinidad Guerrero Acuña: ₡3.400.000

Luis Diego Soto Clausen: ₡3.400.000

Dixon López Jiménez: ₡2.700.000

Digno Francisco Murillo Fonseca: ₡1.700.000

Geoffrey Soto Campos: ₡1.700.000

Nayudel Guadamuz Suárez: ₡1.700.000

Rodrigo Alberto Muñoz Ramírez: ₡1.700.000

Vinod Naran Soni Soni: ₡1.000.000

Juan Bautista Conejo Trejos: ₡900.000

José Luis Morales Chavarría: ₡850.000

Rodrigo Herrera Rivas: ₡850.000