¿Quiénes han comprado bonos de deuda política por más de ₡450 millones en el partido de Laura Fernández? Aquí la lista completa

La agrupación política Pueblo Soberano (PPSO), que se publicita como “el banderazo de la continuidad” y que tiene como candidata a la presidencia a Laura Fernández, ha vendido bonos de deuda política por un valor de ₡455 millones según el reporte que enviaron al Tribunal Supremo de Elecciones en noviembre de 2025. Al ofrecerlos con descuento, el partido recibió ₡388 millones de los 456 certificados de cesión emitidos adquiridos por 39 personas.
Los bonos de deuda política son un mecanismo de financiamiento con recursos privados que le da la posibilidad a los partidos políticos de ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.
Los certificados de cesión pueden ser colocados a través de la venta directa a personas físicas costarricenses, medios de comunicación y entidades bancarias. También, se pueden utilizar como medio de pago por parte del partido político para cancelar bienes y servicios contratados.
El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. Una vez pasada la elección, el TSE confirma cuál partido tiene derecho a la deuda y a qué monto, según el reporte de gastos. Los tenedores de los certificados que tengan derecho a esa deuda los liquidan ante la Tesorería Nacional.
La mayoría de los partidos los ofrecen a un 15% de descuento para atraer a los financistas. Además, en caso de obtener los votos requeridos, el rendimiento efectivo para el comprador del bono sería superior a la tasa de descuento aplicada. Ese es el monto de descuento máximo establecido según el artículo 115 del Código Electoral. No obstante, los partidos políticos pueden ofrecer los bonos con un descuento mayor, pero son ellos quienes deben asumir el costo adicional.
Los mayores financistas del PPSO son los hermanos Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler, quienes adquirieron 146 bonos, el 32% de la totalidad de los emitidos hasta noviembre de 2025. En total, adquirieron certificados por ₡144.882.352, pero con el descuento del 15% que ofrece la agrupación, solamente pagaron ₡123.150.000 por los bonos. Si los certificados logran tener validez después de las elecciones, se ganarían el 15% de diferencia que es superior a los ₡20 millones.
A ese monto también se le debe sumar un interés que obtienen los bonos que corresponde a la tasa básica pasiva más el 1%, según establece el artículo 109 del Código Electoral. Hoy ese interés equivaldría al 4,76% y lo pagaría el Estado, en caso de que se cumplan los requisitos para que el tenedor de bonos pueda reclamar la deuda política.
A continuación, se presenta la lista completa de los 39 financistas que han comprado certificados de cesión al Partido Pueblo Soberano, hasta noviembre de 2025 según lo reportó la agrupación al TSE:
Stephan Turcios Stiegler: ₡62.000.000
Yann Turcios Stiegler: ₡62.000.000
Mauricio Wong Mayorga: ₡30.000.000
Alejandro Vargas Fuentes: ₡24.800.000
Ligia Pérez Ramírez: ₡22.100.000
Liana Denis Noguera Ruíz: ₡14.400.000
Randy Castillo Mora: ₡14.400.000
Joaquín Bernardo Vargas González: ₡11.000.000
Miguel Ricardo Hernández Suárez: ₡10.200.000
Francisco Javier Morice Castro: ₡10.000.000
Rolando González Rodríguez: ₡10.000.000
Tony Valverde Chinchilla: ₡9.300.000
Edgar Oviedo Blanco: ₡8.500.000
Jeannette Díaz Rojas: ₡8.500.000
Luis Ángel Castro Jiménez: ₡8.500.000
Juan Marcos Vargas Borges: ₡7.400.000
Douglas Soto Campos: ₡6.800.000
Jaime Rojas Venegas: ₡5.900.000
Roberto Vargas Rodríguez: ₡5.100.000
Felix Chaves Amador: ₡4.200.000
Frank Ruiz Segura: ₡4.200.000
Freddy Altamirano Uva: ₡4.200.000
Julio Salas Ugalde: ₡4.200.000
Luis Fernando Castro Gómez: ₡4.200.000
Ronny Artavia Morales: ₡4.200.000
Sergio Valverde Cubillo: ₡4.200.000
Víctor Montoya Chavarría: ₡4.200.000
Grethel Ávila Vargas: ₡3.400.000
Guillermo de la Trinidad Guerrero Acuña: ₡3.400.000
Luis Diego Soto Clausen: ₡3.400.000
Dixon López Jiménez: ₡2.700.000
Digno Francisco Murillo Fonseca: ₡1.700.000
Geoffrey Soto Campos: ₡1.700.000
Nayudel Guadamuz Suárez: ₡1.700.000
Rodrigo Alberto Muñoz Ramírez: ₡1.700.000
Vinod Naran Soni Soni: ₡1.000.000
Juan Bautista Conejo Trejos: ₡900.000
José Luis Morales Chavarría: ₡850.000
Rodrigo Herrera Rivas: ₡850.000