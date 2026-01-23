Economía y Política

¿Quiénes han comprado bonos de deuda política por más de ₡450 millones en el partido de Laura Fernández? Aquí la lista completa

Por Joel Porras

La agrupación política Pueblo Soberano (PPSO), que se publicita como “el banderazo de la continuidad” y que tiene como candidata a la presidencia a Laura Fernández, ha vendido bonos de deuda política por un valor de ₡455 millones según el reporte que enviaron al Tribunal Supremo de Elecciones en noviembre de 2025. Al ofrecerlos con descuento, el partido recibió ₡388 millones de los 456 certificados de cesión emitidos adquiridos por 39 personas.








