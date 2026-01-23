Economía y Política

¿Quiénes han comprado bonos de deuda política por más de ₡70 millones en la coalición que encabeza Claudia Dobles? Aquí la lista completa

EscucharEscuchar
Por Joel Porras

Coalición Agenda Ciudadana ha emitido más de ₡70 millones en bonos de deuda política. La agrupación los ha colocado con un descuento del 15% y han recibido más de ₡60 millones para financiar su campaña política.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026Claudia Dobles

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.