¿Quiénes han comprado bonos de deuda política por más de ₡70 millones en la coalición que encabeza Claudia Dobles? Aquí la lista completa

Coalición Agenda Ciudadana ha emitido más de ₡70 millones en bonos de deuda política. La agrupación los ha colocado con un descuento del 15% y han recibido más de ₡60 millones para financiar su campaña política.

La unión entre el Partido Acción Ciudadana y Agenda Democrática Nacional dio origen a la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), que presenta como candidata presidencial a Claudia Dobles Camargo.

Han emitido un total de 90 bonos de deuda política por un valor de ₡73 millones para financiar la campaña electoral. Su compra se ha repartido entre 27 personas, según reportaron al Tribunal Supremo de Elecciones en noviembre de 2025.

La Coalición Agenda Ciudadana, encabezada por Claudia Dobles, ha emitido más de ₡70 millones en bonos de deuda política a noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los bonos de deuda política son un mecanismo de financiamiento con recursos privados que le da la posibilidad a los partidos políticos de ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.

Los certificados de cesión pueden ser colocados a través de la venta directa a personas físicas costarricenses, medios de comunicación y entidades bancarias. También, se pueden utilizar como medio de pago por parte del partido político para cancelar bienes y servicios contratados.

El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. Una vez pasada la elección, el TSE confirma cuál partido tiene derecho a la deuda y a qué monto, según el reporte de gastos. Los tenedores de los certificados que tengan derecho a esa deuda los liquidan ante la Tesorería Nacional.

La mayoría de los partidos los ofrecen a un 15% de descuento para atraer a los financistas. Además, en caso de obtener los votos requeridos, el rendimiento efectivo para el comprador del bono sería superior a la tasa de descuento aplicada. Ese es el monto de descuento máximo establecido según el artículo 115 del Código Electoral. No obstante, los partidos políticos pueden ofrecer los bonos con un descuento mayor, pero son ellos quienes deben asumir el costo adicional.

Hasta noviembre de 2025, después de vender algunos certificados de cesión con 15% de descuento, la CAC ha obtenido ₡62 millones en bonos. Algunos de sus financistas son conocidos por su paso en la administración Alvarado Quesada con el Partido Acción Ciudadana del 2018 al 2022. Entre ellos están: Camilo Saldarriaga, exasesor del presidente que compró siete bonos pagando casi ₡3 millones; y Eduardo Solano, exviceministro de Seguridad de esa gestión, que financió al partido comprando cuatro certificados de cesión por poco más de ₡1 millón.

Si los certificados logran tener validez después de las elecciones, obtendrían como ganancia el 15% de lo invertido: en el caso de Saldarriaga serían ₡446.250 y para Solano ₡153.000.

A ese monto también se le debe sumar un interés que obtienen los bonos que corresponde a la tasa básica pasiva más el 1%, según establece el artículo 109 del Código Electoral. Hoy ese interés equivaldría al 4,76% y lo pagaría el Estado, en caso de que se cumplan los requisitos para que el tenedor de bonos pueda reclamar la deuda política.

Cabe resaltar que Saldarriaga está mencionado en el Caso Cochinilla, investigación sobre el otorgamiento de dádivas para la adjudicación de contratos de obra pública. En junio de 2021 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó Casa Presidencial, edificios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y las empresas MECO y H Solís. La abogada del exfuncionario ha declarado en medios de comunicación que su cliente no ha sido indagado por el Ministerio Público y tampoco ha sido sobreseído.

A continuación se presenta la lista completa de los 27 financistas que han comprado certificados de cesión a la Coalición Agenda Ciudadana, hasta noviembre de 2025 según lo reportó la agrupación al TSE:

María Gabriela Saborío de la Espriella: ₡12.500.000.

Boris Andrés Ramírez Vega: ₡8.500.000.

Gustavo Machado Loría: ₡5.100.000.

Karla Chávez Brenez: ₡5.100.000.

Martín Reyes Salinas: ₡4.590.000.

Yamileth Astorga Espeleta: ₡4.250.000.

Camilo Saldarriaga Jiménez: ₡2.975.000

Irene Saborío de la Espriella: ₡2.550.000

Ana Isabel Saborío de la Espriella: ₡2.550.000.

Gian Carlo Mazzali Alfaro: ₡2.550.000.

Laura Sequeira Gutiérrez: ₡1.700.000.

Heidy Murillo Quesada: ₡1.675.000

Eduardo Solano Solano: ₡1.020.000.

Marcia González Aguluz: ₡1.020.000.

Frank Mendoza Hernández: ₡935.000.

Keyren Calderón Zúñiga: ₡850.000.

Mario Ramón Sequeira Valladares: ₡850.000.

Alejandro Alvarado Induni: ₡850.000

Alvaro Rodolfo Ureña Padilla: ₡510.000.

Alexandra Kisling Jiménez: ₡500.000

Francisco Serrano Vargas: ₡425.000

Nury Solís Mata: ₡425.000.

Marco Vinicio Álvarez: ₡340.000.

Herbert Blanco Solis: ₡255.000.

Allan Segura Picado: ₡170.000.

Annemarie Sauter Ech: ₡50.000.

Irina Brenez Herrera: ₡50.000.