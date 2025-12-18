¿Quiénes son las personas que donaron a la Coalición Agenda Ciudadana durante octubre del 2025? En total no suman ni ₡1 millón

A poco más de seis semanas de los comicios programados para el 1 de febrero de 2026, Costa Rica se prepara para unos comicios decisivos en los que Claudia Dobles es la candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana.

Este proceso electoral tiene lugar dentro de un marco regulatorio complejo de financiamiento político que mezcla recursos estatales y aportes privados supervisados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La estructura de recursos que respalda las campañas en Costa Rica descansa sobre dos pilares fundamentales: el aporte estatal y las contribuciones de personas físicas nacionales. La Constitución Política, en su artículo 96, establece que el Estado financia las actividades electorales mediante un porcentaje del Producto Interno Bruto correspondiente al año previo a las elecciones. Para este proceso electoral de 2026, sin embargo, la inyección estatal fue reducida significativamente de 0,19% a 0,085% del PIB conforme a la Ley 9934, reflejando políticas de contención del gasto público.

El mecanismo de reembolso requiere que los partidos –incluida la coalición de Claudia Dobles– canalicen gastos de campaña con recursos propios primero, para luego solicitar al TSE la devolución de montos justificados, siempre y cuando obtengan un mínimo del 4% de votos válidos en la contienda.

Claudia Dobles encabeza la Coalición Agenda Ciudadana en las elecciones 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Respecto al financiamiento privado, la normativa costarricense establece restricciones claras: únicamente ciudadanos nacionales pueden aportar como personas naturales, quedando prohibidas las contribuciones de entidades corporativas y cualquier actor extranjero. Dentro de este marco legal, la coalición de Dobles, como los demás agrupamientos políticos, debe canalizar todos los aportes a través de sus tesorerías hacia cuentas bancarias designadas, con depósitos realizados en los primeros cinco días tras su recepción. El registro individualizado de donantes y sus montos es obligatorio, mientras que los reportes trimestrales ante el TSE permiten mantener transparencia y fiscalización pública de estos recursos.

Los registros del TSE correspondientes a octubre de 2025 –primer mes de actividades de campaña del proceso electoral 2026– documentan las contribuciones reportadas por la Coalición Agenda Ciudadana, que es el vehículo político desde el cual Claudia Dobles busca la presidencia como candidata de Agenda Ciudadana. Estos datos constituyen un indicador inicial del respaldo económico con el que cuenta la coalición en la etapa de arranque de su estrategia electoral.

NOMBRE MONTO EN COLONES PORCENTAJE DEL TOTAL DEL MES COTO FERNANDEZ GONZALO GERARDO DEL CARMEN 1.000 0,12% HERNANDEZ NAVARRO CARLOS JOSUE 50.000 6,24% JIMENEZ MATA ANDREA MARCELA 50.000 6,24% LINOX CHACON REBECA MARIA 50.000 6,24% RAMIREZ VEGA BORIS ANDRES 385.000 48,06% SANCHEZ SOTO JOSELYNE MARIA 50.000 6,24% UREÑA PADILLA ALVARO RODOLFO 50.000 6,24% ZUÑIGA APONTE ANA GABRIEL 165.000 20,60%

FUENTE: TSE