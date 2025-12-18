Economía y Política

¿Quiénes son las personas que donaron al Frente Amplio durante octubre del 2025? En total recaudaron más de ₡6 millones

Por Redacción EF

A poco más de seis semanas de los comicios programados para el 1 de febrero de 2026, Costa Rica se prepara para unas elecciones decisivas en las que Ariel Robles se presenta como candidato presidencial del Frente Amplio, una de las fuerzas políticas tradicionales del país durante los últimos años.








