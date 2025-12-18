¿Quiénes son las personas que donaron al Frente Amplio durante octubre del 2025? En total recaudaron más de ₡6 millones

A poco más de seis semanas de los comicios programados para el 1 de febrero de 2026, Costa Rica se prepara para unas elecciones decisivas en las que Ariel Robles se presenta como candidato presidencial del Frente Amplio, una de las fuerzas políticas tradicionales del país durante los últimos años.

Este proceso electoral tiene lugar dentro de un marco regulatorio complejo de financiamiento político que mezcla recursos estatales y aportes privados supervisados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La estructura de recursos que respalda las campañas en Costa Rica descansa sobre dos pilares fundamentales: el aporte estatal y las contribuciones de personas físicas nacionales. La Constitución Política, en su artículo 96, establece que el Estado financia las actividades electorales mediante un porcentaje del Producto Interno Bruto correspondiente al año previo a las elecciones. Para este proceso electoral de 2026, sin embargo, la inyección estatal fue reducida significativamente de 0,19% a 0,085% del PIB conforme a la Ley 9934, reflejando políticas de contención del gasto público.

El mecanismo de reembolso requiere que los partidos políticos –incluido el Frente Amplio con Robles como candidato presidencial– canalicen gastos de campaña con recursos propios primero, para luego solicitar al TSE la devolución de montos justificados, siempre y cuando obtengan un mínimo del 4% de votos válidos en la contienda. Este sistema obliga a las agrupaciones a demostrar liquidez y capacidad de financiamiento durante la fase activa de campaña.

Respecto al financiamiento privado, la normativa costarricense establece restricciones claras: únicamente ciudadanos nacionales pueden aportar como personas naturales, quedando prohibidas las contribuciones de entidades corporativas y cualquier actor extranjero. Dentro de este marco legal, el Frente Amplio, como los demás agrupamientos políticos, debe canalizar todos los aportes a través de sus tesorerías hacia cuentas bancarias designadas, con depósitos realizados en los primeros cinco días tras su recepción. El registro individualizado de donantes y sus montos es obligatorio, mientras que los reportes trimestrales ante el TSE permiten mantener transparencia y fiscalización pública de estos recursos.

Los registros del TSE correspondientes a octubre de 2025 –primer mes de actividades de campaña del proceso electoral 2026– documentan las contribuciones reportadas por el Frente Amplio, que es el vehículo político desde el cual Ariel Robles busca acceder a la presidencia como candidato de esa agrupación.

Ariel Robles es el candidato del Frente Amplio en las elecciones 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Estos datos constituyen un indicador inicial del respaldo económico con el que cuenta el Frente Amplio en la etapa de arranque de su estrategia electoral y reflejan la capacidad de movilización de recursos.

El análisis de las cifras de octubre revela que el músculo financiero del Frente Amplio en este arranque de campaña depende en buena parte de su actual fracción legislativa. De los aproximadamente ₡6 millones recaudados en el mes, el 78% proviene de los bolsillos de los cinco diputados actuales y del propio candidato presidencial, quienes realizaron aportes individuales cercanos a los ₡800.000. Este apalancamiento interno contrasta con el resto de la lista de donantes, compuesta mayoritariamente por una larga lista de militantes con contribuciones simbólicas o menores a los ₡20.000.

NOMBRE MONTO EN COLONES PORCENTAJE DEL TOTAL ACUÑA SOTO JOHNATAN JESUS 800.000 13,29% ALFARO MOLINA ROCIO 800.142 13,30% ARAYA CHAVES ULISES GERARDO 20.000 0,33% ARGUEDAS GAMBOA JUAN FELIPE 10.000 0,17% BARRERA RIVERA DAN ABNER 15.000 0,25% BARRERA ROMERO FIDEL 60.000 1% BERROCAL MIRANDA JOSE DANIEL 120.000 1,99% CARDENAS RAMIREZ PAMELA 1.000 0,02% CERDAS ALBERTAZZI ANA LUISA 20.000 0,33% CHAVARRIA ORTIZ WENDY CRISTINA 5.000 0,08% CHAVES CAMPOS LUIS FERNANDO 15.000 0,25% CORTES MORA MARIEL 5.000 0,08% CORTES SEQUEIRA SOFIA 20.000 0,33% DELGADO CABANA OSCAR MARIO 5.000 0,08% FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO 10.000 0,17% FRANCESCHI BARRAZA HANNIA MARCELINA 40.000 0,66% GARCIA QUESADA GEORGE IVAN 50.000 0,83% GARRO ESQUIVEL MEYLIN YALITZA 5.000 0,08% GOMEZ GONZALEZ MAIKOL RONULFO 5.000 0,08% GONZALEZ MADRIZ EMILIA MARIA 25.000 0,42% GONZALEZ MONGE OSCAR EDUARDO 8.000 0,13% GRIECO AGUERO MICHEL ANGELO 5.000 0,08% GUEVARA ARROYO ALEJANDRO 10.000 0,17% GUEVARA DIAZ MARVIN 10.000 0,17% GUILLEN PEREZ SOFIA ALEJANDRA 800.000 13,29% HERNANDEZ NARANJO GERARDO ENRIQUE 30.000 0,50% JEZOWICZ KOCHOVA URSZULA 5.000 0,08% LACLE MURRAY ADRIANA LYNNE 10.000 0,17% LORIA NARANJO MARGARITA 10.000 0,17% MADRIGAL VALERIN DIANA 1.000 0,02% MADRIGAL ZAMORA LUIS ROBERTO 10.000 0,17% MARIN ARAYA XAVIER ANTONIO 5.000 0,08% MATA MORA ROSA MARIA 2.000 0,03% MATHIEU JIMENEZ GIANCARLO 10.000 0,17% MESA PELUFFO SYLVIA 10.000 0,17% MOLINA VENEGAS IXTCHEL ESTELA 2.000 0,03% MONGE CASTILLA CAROLINA 10.000 0,17% MONTIEL GONZALEZ DITA 5.000 0,08% MORA JIMENEZ HENRY MANUEL 25.000 0,42% MORA JIMENEZ YOLANDA 5.000 0,08% MORALES BONILLA ROXANA MARIA 10.000 0,17% MUÑOZ VILLALOBOS ALEJANDRO 5.000 0,08% MURILLO CALVO HEIDY MARIA 5.000 0,08% OBANDO RODRIGUEZ ALLAN 2.000 0,03% OROZCO VILCHEZ MARIA DE LOS ANGELES SOCORRO 10.000 0,17% ORTEGA GUTIERREZ ANTONIO JOSE 790.605 13,14% OVIEDO MORA JOHANNA ARLETE 60.000 1% RAMELLINI CENTELLA TERESITA DEL ROSARIO 20.000 0,33% REUBEN SOTO SERGIO 133.333 2,22% RIVAS DUCCA JOSE GABRIEL 3.000 0,05% ROBLES BARRANTES ANDRES ARIEL 700.000 11,63% ROMAN MORA MARIA EUGENIA 60.000 1% SAENZ NUÑEZ JOSELYN FABIOLA 5.000 0,08% SALAS CHAVERRI MONICA 4.000 0,07% SALAS NUÑEZ ANA GABRIELA 10.000 0,17% SALAS SEGREDA NATALIA MARIA 145.000 2,41% SANCHEZ LURUEÑA PATRICIA MARIA 5.000 0,08% SILVA TREJOS JOSE ANGEL 15.000 0,25% SOLERA URCUYO RODOLFO ENRIQUE 50.000 0,83% TREJOS MAZARIEGOS ANTONIO 100.000 1,66% TRISTAN SANCHEZ ANA ISABEL 5.000 0,08% ULLOA BONILLA WILLIAM RODOLFO DE LA TRINIDAD 10.000 0,17% VARGAS CHINCHILLA ALEJANDRO 23.500 0,39% VARGAS SOLIS LUIS GUILLERMO 5.000 0,08% VEGA MURILLO SUSANA MARIA 15.000 0,25% VENEGAS LARA BERNARDITA 2.000 0,03% VILLEGAS CALIGARA CAROLINA 5.555 0,09% VINDAS SALAZAR PRISCILLA 800.000 13,29% ZUMBADO CORRALES MANUEL 10.000 0,17% ZUMBADO SOTO MARLENE 5.000 0,08%

FUENTE: TSE