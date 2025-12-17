¿Quiénes son las personas que donaron al Partido Pueblo Soberano durante octubre del 2025? Una sola les entregó casi ₡10 millones, otra ₡500

El panorama electoral costarricense se encuentra en un momento de definición a menos de dos meses de los comicios del 1 de febrero de 2026, con un sistema de financiamiento político que combina aportes estatales y privados bajo estricta regulación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Sistema de financiamiento político: equilibrio entre lo público y lo privado

Costa Rica mantiene un modelo de financiamiento partidario dual, establecido constitucionalmente en el artículo 96 de la Constitución Política. El Estado contribuye con el 0,19% del Producto Interno Bruto del año trasanterior a las elecciones presidenciales, aunque para el ciclo 2026 este porcentaje fue reducido al 0,085% mediante la Ley 9934, como medida de austeridad fiscal. Este financiamiento público funciona bajo un esquema de reembolso: los partidos primero gastan sus recursos propios durante la campaña y posteriormente el TSE les devuelve los gastos comprobados, siempre que superen el umbral del 4% de los votos válidos emitidos.​

En cuanto al financiamiento privado, la legislación costarricense prohíbe expresamente las donaciones de personas jurídicas y de personas físicas o jurídicas extranjeras. Solo los ciudadanos costarricenses en su calidad de personas físicas pueden realizar contribuciones a los partidos políticos. Las únicas excepciones permitidas para las personas jurídicas se refieren estrictamente a la formación y capacitación política, bajo condiciones específicas reguladas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Estas donaciones deben canalizarse obligatoriamente a través de la tesorería partidaria, depositarse en cuentas bancarias específicas dentro de los cinco días posteriores a su recepción, y quedar registradas individualmente con los datos completos del donante. El TSE mantiene un registro público de estas contribuciones, y los tesoreros partidarios están obligados a reportar trimestralmente los aportes recibidos.​

En este artículo se publica el registro de donaciones en poder del TSE con datos de octubre del 2025, mes de inicio de la campaña política con miras a las elecciones 2026. En este artículo se ofrecen exclusivamente las reportadas por el Partido Pueblo Soberano, liderado por la candidata oficialista Laura Fernández.

Laura Fernández es la candidata del Partido Pueblo Soberano para las elecciones del 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Las elecciones presidenciales de 2026 presentan un campo político altamente fragmentado, con 20 candidatos presidenciales inscritos que competirán por los votos de más de 3,7 millones de ciudadanos habilitados. Además de la presidencia y las dos vicepresidencias, se renovarán los 57 escaños de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. ​

Las mediciones más recientes del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, ambas realizadas en noviembre de 2025, revelan un panorama electoral dominado por Fernández.​

El grupo más numeroso del electorado sigue siendo el de los indecisos: 45% según el CIEP y 43,9% según Idespo. Ningún candidato se acerca al 40% requerido para evitar una segunda vuelta electoral, programada para el 5 de abril de 2026 en caso de ser necesaria.​

En cuanto a la conformación legislativa, el Partido Pueblo Soberano también encabeza las preferencias con 29,5% de intención de voto, seguido por Liberación Nacional con 10,8% y el Frente Amplio con 6,1%. Los indecisos para la elección legislativa representan el 39,8% del electorado.​

NOMBRE MONTO EN COLONES PORCENTAJE DEL TOTAL DEL MES AGUILAR MARTINEZ DELROY JESUS 30.000 0,03% ALVARADO CAMPOS JOSE EDUARDO DE LA TRINIDAD 100.000 0,11% AYON CHANG ALBERTO 3.468.984 3,71% BRENES GUILLEN HENRY ALFONSO 1.000 0,00% CARVAJAL SALAS FERNANDO DE JESUS 25.000 0,03% CASCANTE SALAS WARNER DE LOS ANGELES 500.000 0,53% CHAVES ALTAMIRANO HUGO ALBERTO 100.000 0,11% CHAVES MONGE ROGER 9.887.875 10,56% CUBILLO MORALES NANCY 25.000 0,03% FERNANDEZ SIBAJA ANA LORENA RAMONA 200.000 0,21% GONZALEZ ORTIZ CESAR AUGUSTO 7.000 0,01% HERNANDEZ OTAROLA ROY ALBERTO 4.000 0,00% JIMENEZ BRENES MIGUEL GIOVANNI DE J 700.000 0,75% JIMENEZ SANCHEZ JESSICA MARIA 60.000 0,06% LOPEZ CABALLERO STEVEN FRANCISCO 500 0,00% LOPEZ SOLORZANO ALEJANDRO 2.000 0,00% MARCHEGIANI CARRERO BORIS VASIR 125.000 0,13% MENGEL SCHMIDT SILVIO 25.000 0,03% MONGE BENAVIDES LUIS ADOLFO 5.000 0,01% MONGE SEQUEIRA MARIA PRISCILLA 279.000 0,30% MONTIEL MORA LENIN ARTURO 90.000 0,10% MORALES SEGURA RODOLFO ENRIQUE 70.000 0,07% MORAN ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES 5.000 0,01% MOYA SANCHEZ JESUS FRANCISCO 5.000 0,01% OBANDO UMAÑA JUAN CARLOS 5.000 0,01% ORTEGA GUZMAN MAYULI DEL CARMEN 10.000 0,01% PICADO SOLANO DARVIN ALFREDO 20.000 0,02% RODRIGUEZ BADILLA MINOR ALBERTO 2.000 0,00% ROMERO SALAZAR BETTY VIVIAN 4.950.000 5,29% SOLANO ARLEY ELMER DANIEL 3.000 0,00% SOLORZANO MENA ALEJANDRO ALBERTO 5.000.000 5,34% STRACHAN WALKER HARRY WALLACE 2.475.000 2,64% VALENCIANO CAMER CARLOS ALBERTO 557.092 0,60% VALERIO BRENES HELEEN KATIANA 5.000 0,01% VILLALOBOS CHAVES OSCAR MARTIN 2.485.000 2,65% VILLALOBOS LOBO MELISSA MARIA 2.000 0,00% VINDAS VARGAS MAURICIO GERARDO 401.150 0,43% VIQUEZ RAMIREZ CARLOS HUMBERTO 2.485.000 2,65% ZAMORA TREJOS RAUL IGNACIO 4.705.000 5,03%

FUENTE: TSE