¿Quiénes son las personas que donaron al Partido Pueblo Soberano durante octubre del 2025? Una sola les entregó casi ₡10 millones, otra ₡500

El panorama electoral costarricense se encuentra en un momento de definición a menos de dos meses de los comicios del 1 de febrero de 2026, con un sistema de financiamiento político que combina aportes estatales y privados bajo estricta regulación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Sistema de financiamiento político: equilibrio entre lo público y lo privado
Costa Rica mantiene un modelo de financiamiento partidario dual, establecido constitucionalmente en el artículo 96 de la Constitución Política. El Estado contribuye con el 0,19% del Producto Interno Bruto del año trasanterior a las elecciones presidenciales, aunque para el ciclo 2026 este porcentaje fue reducido al 0,085% mediante la Ley 9934, como medida de austeridad fiscal. Este financiamiento público funciona bajo un esquema de reembolso: los partidos primero gastan sus recursos propios durante la campaña y posteriormente el TSE les devuelve los gastos comprobados, siempre que superen el umbral del 4% de los votos válidos emitidos.
En cuanto al financiamiento privado, la legislación costarricense prohíbe expresamente las donaciones de personas jurídicas y de personas físicas o jurídicas extranjeras. Solo los ciudadanos costarricenses en su calidad de personas físicas pueden realizar contribuciones a los partidos políticos. Las únicas excepciones permitidas para las personas jurídicas se refieren estrictamente a la formación y capacitación política, bajo condiciones específicas reguladas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Estas donaciones deben canalizarse obligatoriamente a través de la tesorería partidaria, depositarse en cuentas bancarias específicas dentro de los cinco días posteriores a su recepción, y quedar registradas individualmente con los datos completos del donante. El TSE mantiene un registro público de estas contribuciones, y los tesoreros partidarios están obligados a reportar trimestralmente los aportes recibidos.
En este artículo se publica el registro de donaciones en poder del TSE con datos de octubre del 2025, mes de inicio de la campaña política con miras a las elecciones 2026. En este artículo se ofrecen exclusivamente las reportadas por el Partido Pueblo Soberano, liderado por la candidata oficialista Laura Fernández.
Las elecciones presidenciales de 2026 presentan un campo político altamente fragmentado, con 20 candidatos presidenciales inscritos que competirán por los votos de más de 3,7 millones de ciudadanos habilitados. Además de la presidencia y las dos vicepresidencias, se renovarán los 57 escaños de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.
Las mediciones más recientes del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, ambas realizadas en noviembre de 2025, revelan un panorama electoral dominado por Fernández.
El grupo más numeroso del electorado sigue siendo el de los indecisos: 45% según el CIEP y 43,9% según Idespo. Ningún candidato se acerca al 40% requerido para evitar una segunda vuelta electoral, programada para el 5 de abril de 2026 en caso de ser necesaria.
En cuanto a la conformación legislativa, el Partido Pueblo Soberano también encabeza las preferencias con 29,5% de intención de voto, seguido por Liberación Nacional con 10,8% y el Frente Amplio con 6,1%. Los indecisos para la elección legislativa representan el 39,8% del electorado.
|NOMBRE
|MONTO EN COLONES
|PORCENTAJE DEL TOTAL DEL MES
|AGUILAR MARTINEZ DELROY JESUS
|30.000
|0,03%
|ALVARADO CAMPOS JOSE EDUARDO DE LA TRINIDAD
|100.000
|0,11%
|AYON CHANG ALBERTO
|3.468.984
|3,71%
|BRENES GUILLEN HENRY ALFONSO
|1.000
|0,00%
|CARVAJAL SALAS FERNANDO DE JESUS
|25.000
|0,03%
|CASCANTE SALAS WARNER DE LOS ANGELES
|500.000
|0,53%
|CHAVES ALTAMIRANO HUGO ALBERTO
|100.000
|0,11%
|CHAVES MONGE ROGER
|9.887.875
|10,56%
|CUBILLO MORALES NANCY
|25.000
|0,03%
|FERNANDEZ SIBAJA ANA LORENA RAMONA
|200.000
|0,21%
|GONZALEZ ORTIZ CESAR AUGUSTO
|7.000
|0,01%
|HERNANDEZ OTAROLA ROY ALBERTO
|4.000
|0,00%
|JIMENEZ BRENES MIGUEL GIOVANNI DE J
|700.000
|0,75%
|JIMENEZ SANCHEZ JESSICA MARIA
|60.000
|0,06%
|LOPEZ CABALLERO STEVEN FRANCISCO
|500
|0,00%
|LOPEZ SOLORZANO ALEJANDRO
|2.000
|0,00%
|MARCHEGIANI CARRERO BORIS VASIR
|125.000
|0,13%
|MENGEL SCHMIDT SILVIO
|25.000
|0,03%
|MONGE BENAVIDES LUIS ADOLFO
|5.000
|0,01%
|MONGE SEQUEIRA MARIA PRISCILLA
|279.000
|0,30%
|MONTIEL MORA LENIN ARTURO
|90.000
|0,10%
|MORALES SEGURA RODOLFO ENRIQUE
|70.000
|0,07%
|MORAN ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES
|5.000
|0,01%
|MOYA SANCHEZ JESUS FRANCISCO
|5.000
|0,01%
|OBANDO UMAÑA JUAN CARLOS
|5.000
|0,01%
|ORTEGA GUZMAN MAYULI DEL CARMEN
|10.000
|0,01%
|PICADO SOLANO DARVIN ALFREDO
|20.000
|0,02%
|RODRIGUEZ BADILLA MINOR ALBERTO
|2.000
|0,00%
|ROMERO SALAZAR BETTY VIVIAN
|4.950.000
|5,29%
|SOLANO ARLEY ELMER DANIEL
|3.000
|0,00%
|SOLORZANO MENA ALEJANDRO ALBERTO
|5.000.000
|5,34%
|STRACHAN WALKER HARRY WALLACE
|2.475.000
|2,64%
|VALENCIANO CAMER CARLOS ALBERTO
|557.092
|0,60%
|VALERIO BRENES HELEEN KATIANA
|5.000
|0,01%
|VILLALOBOS CHAVES OSCAR MARTIN
|2.485.000
|2,65%
|VILLALOBOS LOBO MELISSA MARIA
|2.000
|0,00%
|VINDAS VARGAS MAURICIO GERARDO
|401.150
|0,43%
|VIQUEZ RAMIREZ CARLOS HUMBERTO
|2.485.000
|2,65%
|ZAMORA TREJOS RAUL IGNACIO
|4.705.000
|5,03%
FUENTE: TSE