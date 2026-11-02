Economía y Política

¿Quiere ser el nuevo gerente de Procomer? Vea aquí los requisitos y cómo participar en el proceso

Por Tatiana Soto Morales

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) abrió el proceso de búsqueda de su próximo gerente general, luego de que Laura López anunciara su salida del cargo para diciembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Procomer
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.