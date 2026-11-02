¿Quiere ser el nuevo gerente de Procomer? Vea aquí los requisitos y cómo participar en el proceso

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) abrió el proceso de búsqueda de su próximo gerente general, luego de que Laura López anunciara su salida del cargo para diciembre.

La convocatoria establece que las personas interesadas deben contar con una licenciatura o maestría en Administración de Empresas, Mercadeo Internacional, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Economía, Derecho o una carrera afín.

También se solicitan más de diez años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, dentro de empresas u organizaciones con actividades internacionales. De ese periodo, al menos tres años deben corresponder a posiciones de alto nivel.

Procomer abrió un proceso de selección para su próxima gerencia general, tras el anuncio de salida de Laura López. (Albert Marín/Albert Marín)

Entre los demás requisitos figuran:

Incorporación al colegio profesional correspondiente.

Visa estadounidense.

Pasaporte.

Licencia de conducir B1.

Dominio avanzado del inglés.

La firma consultora Doris Peters & Asociados dio a conocer la vacante mediante LinkedIn. Las personas interesadas pueden consultar los detalles y presentar su candidatura a través de este enlace.

¿Cuáles serán las funciones del nuevo gerente general?

Quien asuma el cargo tendrá a su cargo la conducción estratégica y operativa de Procomer, así como la administración de sus recursos. Entre sus responsabilidades estará definir las prioridades de trabajo, coordinar los programas de la organización y velar por el cumplimiento de sus objetivos.

El puesto también exige una relación directa con la Junta Directiva. El nuevo gerente deberá presentarle el plan estratégico, el plan anual operativo y el presupuesto de la entidad, además de informar sobre los avances de los proyectos, las actividades pendientes y los asuntos que requieran su conocimiento o aprobación.

La convocatoria también contempla conocimientos adicionales que se consideran deseables para el puesto. Entre ellos figuran la administración pública, la contratación administrativa, los regímenes de incentivos y la legislación comercial.

Asimismo, se valoran los conocimientos sobre la legislación costarricense contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la experiencia en sistemas de gestión de calidad y el dominio intermedio de un tercer idioma, específicamente mandarín, francés o alemán.