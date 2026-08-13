¿Quiere trabajar en el Gobierno? Comex tiene una plaza disponible

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) tiene una vacante disponible para el puesto de Negociador Comercial 1.

La persona que ocupe el cargo desarrollará sus labores en el ámbito de las negociaciones internacionales, la aplicación de acuerdos comerciales y el aprovechamiento del comercio exterior, la inversión y la cooperación.

Los requisitos para optar por el puesto son:

Bachillerato universitario en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas a Comex.

Incorporación al colegio profesional respectivo.

Dominio del idioma inglés.

Se valorarán conocimientos en políticas y legislación laboral o ambiental.

Aunque el anuncio no detalla el salario, la relación de puestos de Comex para 2026, publicada en el sitio web del Ministerio de Hacienda, establece que el cargo de Negociador Comercial 1 tiene un salario mensual de ¢1.055.845 bajo el esquema de salario compuesto.

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo mariel.jimenez@comex.go.cr a más tardar el 17 de agosto.