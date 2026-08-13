Economía y Política

¿Quiere trabajar en el Gobierno? Comex tiene una plaza disponible

Conozca los requisitos, el salario y el plazo para postularse a esta vacante

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Por Tatiana Soto Morales

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) tiene una vacante disponible para el puesto de Negociador Comercial 1.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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