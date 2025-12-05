Economía y Política

Rebaja en el precio de la gasolina en camino; vea los nuevos montos a pagar

Por Redacción EF

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una disminución en el precio de los combustibles en Costa Rica.








