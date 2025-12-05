Rebaja en el precio de la gasolina en camino; vea los nuevos montos a pagar

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una disminución en el precio de los combustibles en Costa Rica.
Así lo informó mediante un comunicado de prensa.
Los ajustes representan una reducción en los principales productos derivados del petróleo:
|Combustible
|Precio anterior
|Nuevo precio
|Variación
|Gasolina súper
|₡662/litro
|₡643/litro
|-₡19
|Gasolina regular
|₡637/litro
|₡635/litro
|-₡2
|Diésel
|₡563/litro
|₡557/litro
|-₡6
|Gas LPG (cilindro 25 lb)
|₡7,047
|₡6,823
|-₡224
|Mezcla LPG 70-30
|₡254/litro
|₡244/litro
|-₡10
Impacto para los consumidores
Según el intendente de Energía de ARESEP, Mario Mora, la rebaja beneficiará directamente a aproximadamente 1,9 millones de usuarios de vehículos que conforman el parque vehicular del país.
En términos prácticos, para un tanque de 45 litros:
- Gasolina súper: ahorro de ₡855 por tanque lleno
- Gasolina regular: ahorro de ₡90 por tanque lleno
- Diésel: ahorro de ₡270 por tanque lleno
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), la rebaja beneficia a cerca del 53% de los hogares costarricenses que utilizan este combustible para cocinar. El GLP se ha consolidado como el combustible con mayor crecimiento de consumo en los últimos años, con un 32% destinado al sector residencial, 29% al industrial, 20% para uso vehicular y 19% al sector comercial y servicios.
Entrada en vigencia
Los nuevos precios entrarán a regir al día siguiente de su publicación en La Gaceta, lo cual se prevé ocurra durante la próxima semana.
El año 2025 cierra con precios de combustibles inferiores a los registrados en 2024. Comparado con finales del año anterior, la gasolina súper acumula una rebaja anual de ₡42, la regular de ₡33 y el diésel de ₡8.
Estos precios reflejan las variaciones del mercado internacional, influenciadas por la política de la OPEP+ de apertura de oferta, el comportamiento de los inventarios de crudo en Estados Unidos y la finalización del período de verano en el Hemisferio Norte.