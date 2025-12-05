Rebaja en el precio de la gasolina en camino; vea los nuevos montos a pagar

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una disminución en el precio de los combustibles en Costa Rica.

Así lo informó mediante un comunicado de prensa.​

Los ajustes representan una reducción en los principales productos derivados del petróleo:

Combustible Precio anterior Nuevo precio Variación Gasolina súper ₡662/litro ₡643/litro -₡19 Gasolina regular ₡637/litro ₡635/litro -₡2 Diésel ₡563/litro ₡557/litro -₡6 Gas LPG (cilindro 25 lb) ₡7,047 ₡6,823 -₡224 Mezcla LPG 70-30 ₡254/litro ₡244/litro -₡10

Impacto para los consumidores

Según el intendente de Energía de ARESEP, Mario Mora, la rebaja beneficiará directamente a aproximadamente 1,9 millones de usuarios de vehículos que conforman el parque vehicular del país.​

En términos prácticos, para un tanque de 45 litros:

Gasolina súper: ahorro de ₡855 por tanque lleno

ahorro de ₡855 por tanque lleno Gasolina regular: ahorro de ₡90 por tanque lleno

ahorro de ₡90 por tanque lleno Diésel: ahorro de ₡270 por tanque lleno​

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), la rebaja beneficia a cerca del 53% de los hogares costarricenses que utilizan este combustible para cocinar. El GLP se ha consolidado como el combustible con mayor crecimiento de consumo en los últimos años, con un 32% destinado al sector residencial, 29% al industrial, 20% para uso vehicular y 19% al sector comercial y servicios.

Entrada en vigencia

Los nuevos precios entrarán a regir al día siguiente de su publicación en La Gaceta, lo cual se prevé ocurra durante la próxima semana.​

El año 2025 cierra con precios de combustibles inferiores a los registrados en 2024. Comparado con finales del año anterior, la gasolina súper acumula una rebaja anual de ₡42, la regular de ₡33 y el diésel de ₡8.

Estos precios reflejan las variaciones del mercado internacional, influenciadas por la política de la OPEP+ de apertura de oferta, el comportamiento de los inventarios de crudo en Estados Unidos y la finalización del período de verano en el Hemisferio Norte.