Economía y Política

Rebeca Grynspan es la candidata de Costa Rica para la Secretaría General de la ONU

La candidatura se dio a conocer este 8 de octubre

Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica definió a Rebeca Grynspan como su candidata para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), una postulación que buscaría relevar al portugués António Guterres a partir de 2027.








