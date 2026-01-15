Economía y Política

Registro Nacional de Costa Rica reduce tarifas en 2026: trámites clave bajan de precio

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El inicio de un nuevo año suele traer consigo la expectativa de ajustes a las tarifas en los servicios públicos, impulsados por la inflación acumulada y los costos operativos de las instituciones. Para muchos ciudadanos y empresarios, la cuesta de enero representa un desafío logístico y financiero donde cada colón ahorrado en trámites burocráticos cuenta para el balance final de sus proyectos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Registro Nacionaltarifastrámites legalestrámites registralesrnpdigital
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.