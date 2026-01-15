Registro Nacional de Costa Rica reduce tarifas en 2026: trámites clave bajan de precio

El inicio de un nuevo año suele traer consigo la expectativa de ajustes a las tarifas en los servicios públicos, impulsados por la inflación acumulada y los costos operativos de las instituciones. Para muchos ciudadanos y empresarios, la cuesta de enero representa un desafío logístico y financiero donde cada colón ahorrado en trámites burocráticos cuenta para el balance final de sus proyectos.

En Costa Rica, la seguridad jurídica que brinda el Registro Nacional es un pilar fundamental para la formalización de propiedades, vehículos y empresas. Sin embargo, el acceso a esta información y la certificación de documentos oficiales se percibe como un gasto necesario pero rígido, que rara vez muestra variaciones a favor del bolsillo del usuario.

La modernización tecnológica y la optimización de los estudios de factibilidad están permitiendo que la administración pública sea más ágil en la redistribución de sus costos. En un entorno donde la digitalización reduce la necesidad de procesos manuales, la posibilidad de ver una disminución real en los aranceles se convierte en una noticia de alto impacto social.

Este alivio financiero no solo incentiva la formalidad, sino que permite que los trámites registrales dejen de ser un obstáculo económico para quienes buscan dinamizar la economía mediante la compra y venta de bienes. Con un mercado que exige rapidez y transparencia, el ajuste tarifario del Registro Nacional se sincroniza con las necesidades de ahorro de la población.

Sede central del Registro Nacional en Curridabat, San José.

La institución realizó los estudios de factibilidad y costos durante el año 2025 para establecer los montos que rigen para los servicios del 2026, tanto en modalidad virtual como presencial. El análisis técnico arrojó que, para este periodo, el 50,9% de los servicios mantienen su tarifa actual sin experimentar incrementos.

No obstante, el dato más relevante para el consumidor es que el 47,2% de los servicios presentan una reducción en su costo final para el usuario. Estas disminuciones se ubican en un rango de variación que oscila entre 35,6% y 0,1%, dependiendo de la complejidad y el volumen del trámite solicitado.

Por otra parte, solo el 1,9% del catálogo institucional corresponde a servicios nuevos que se incorporan para este ciclo económico. Entre las novedades destaca la implementación de la Certificación de Título de Propiedad Mueble, una herramienta que busca facilitar la verificación documental de vehículos y otros bienes muebles.

Este ajuste tarifario responde a una tendencia de contención de costos que la institución aplica de forma consecutiva. Cabe recordar que en la actualización anterior (correspondiente al año 2025), ya se había aplicado una reducción cercana al 46% de las tarifas, consolidando un esfuerzo por no encarecer los servicios esenciales.

La revisión de precios ocurre en un momento donde el país ha reportado varios meses con una inflación baja o incluso negativa durante el 2025 (-1,23%). Esta coyuntura económica nacional ayuda a que la actualización de aranceles refleje el comportamiento real de los precios en el mercado local.

Costos para trámites frecuentes en 2026

Los servicios de mayor volumen y consulta por parte de la ciudadanía experimentaron ajustes que simplifican el cálculo de costos para el usuario. Para el presente año, las certificaciones literales, las certificaciones de índice y las copias de planos tendrán una tarifa final de ₡2.930.

Este monto también aplica para la obtención de copias de documentos digitalizados por las primeras diez páginas, incluyendo el rubro correspondiente al Timbre del Archivo Nacional de ₡5. Esta uniformidad de precios en las certificaciones básicas facilita el acceso a la información registral desde el portal rnpdigital.com.

El portal rnpdigital.com permite gestionar trámites de forma remota y segura.

Para gestiones de mayor especificidad, como el Certificado Catastral o la Certificación de la Tarjeta de Circulación de Salidas del País para vehículos automotores, el costo se fijó en ₡8.500. Esta misma cifra rige para las certificaciones de estudios registrales, fundamentales para procesos notariales y bancarios.

El Registro Nacional también ajustó los costos asociados a la identificación de vehículos y títulos de propiedad en formatos modernos. La reposición del título de propiedad de un bien mueble en formato digital ahora tiene un valor de ₡8.000, mientras que la reserva de matrícula (sin placas) se estableció en ₡11.400.

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) actualizó los montos de sus servicios cartográficos y de imágenes. La certificación de fotografías aéreas tiene un costo de ₡2.600, mientras que los mapas topográficos ploteados en escalas como 1:5.000 o 1:50.000 se ubican en ₡2.190.

La digitalización de servicios permite que las certificaciones literales y de planos solicitadas a través de plataformas como Gobierno Digital tengan una tarifa preferencial de ₡2.005. Este diferencial incentiva el uso de canales electrónicos sobre la atención presencial en las sedes físicas de la institución.

En el ámbito de la propiedad intelectual, se mantienen rubros específicos para trámites de marcas y patentes. Por ejemplo, el duplicado de un certificado de inscripción de patentes en formato electrónico tiene un valor de ₡7.165, mientras que la solicitud de renovación o traspaso de marcas de ganado se fijó en ₡25.000.

La Junta Administrativa del Registro Nacional formalizó estos montos mediante el Acuerdo Firme J342-2025, tomado en la Sesión No. 31-2025 celebrada el 24 de noviembre del año pasado. El acuerdo garantiza que las tarifas sean proporcionales a los estudios de costos y factibilidad técnica ejecutados por la Dirección Administrativa.

Un usuario que en 2025 realizaba múltiples trámites de certificación de planos y literales podrá percibir un ahorro acumulado al final de su gestión gracias a la reducción del 47,2% en el catálogo de servicios. Estos pequeños márgenes de ahorro se vuelven significativos para empresas de bienes raíces o bufetes que gestionan cientos de documentos mensualmente.

Las tarifas detalladas rigen oficialmente desde el 1.° de enero de 2026. Es importante aclarar que la Tarifa Final Usuario ya incluye el Timbre del Registro Nacional y el Timbre del Archivo Nacional en los servicios donde estos apliquen por ley.

Cualquier otro timbre que deba ser adicionado según la naturaleza específica del servicio solicitado debe ser cubierto de forma independiente por el usuario.

A continuación, la lista completa y detallada de los aranceles (que también puede ser consultada aquí).

Servicios Tarifa Registro Nacional Timbre Archivo Nacional Tarifa Final Usuario Colones Tarifa Final Usuario Dólares Servicios Sedes Registro Nacional, Portal y Convenios Certificación de Imágenes - Documentos Digitalizados (por las primeras diez páginas) 2.925,00 5,00 2.930,00 Certificación de Título de Propiedad de Bien Mueble/Sedes RN y Portal 8.495,00 5,00 8.500,00 Impresión de pantalla y página adicional certificaciones 500,00 500,00 Copias expedientes legales y administrativos (por página adicional) 100,00 100,00 Placas de vehículos automotores 14.500,00 14.500,00 Servicios Portal Consulta Búsqueda Gráfica 2.735,00 2.735,00 Reserva de Matrícula (sin placas) 11.400,00 11.400,00 Alerta Registral $15,00 $15,00 Servicios Sedes Registro Nacional Certificación Literal/Placas 2.925,00 5,00 2.930,00 Certificación de Planos Plotter 495,00 5,00 500,00 Certificación de Estudio Registral 8.000,00 8.000,00 Reposición de Título de Propiedad de Bien Mueble en formato digital 500,00 500,00 Antecedentes Fonéticos de una Marca 14.000,00 14.000,00 Copias sencillas Documentos Digitalizados (por las primeras diez páginas) 2.800,00 2.800,00 Copias sencillas de Planos y Planes Plotter 2.800,00 2.800,00 Copias de protocolos de agrimensores en formato físico (por página) 100,00 100,00 Reposición del Sticker (Documento de identificación) 2.800,00 2.800,00 Plataformas Digitales Certificaciones literales y Planos/Gobierno Digital 2.000,00 5,00 2.005,00 Información Bases de Datos/Inmobiliario 3.189.900,00 3.189.900,00 Información Bases de Datos Muebles 1.598.820,00 1.598.820,00 Información Bases de Datos/Personas Jurídicas 606.210,00 606.210,00 Consulta bajo Convenio Bases de Datos nocturna (por consulta) Inmobiliario-Muebles-Personas Jurídicas 3,35 3,35 Propiedad Intelectual Duplicado de Certificado de inscripción de patentes (por las primeras cinco páginas) - Físico 9.130,00 9.130,00 Duplicado de Certificado de inscripción de patentes (por las primeras cinco páginas) - Electrónico 7.165,00 7.165,00 Solicitud de Inscripción-Renovación-Traspaso-Cambio de Nombre-Modificación o Corrección... Marcas de Ganado 25.000,00 25.000,00 Estudio de Fondo - Patentes y Modelos de Utilidad $525,00 $525,00 Estudio de Fondo - Diseños Industriales $390,00 $390,00 Certificado de Prioridad - Físico $35,00 $35,00 Certificado de Prioridad - Electrónico $25,00 $25,00 Transmisión de Solicitud PCT-Presentación electrónica $237,00 $237,00 Transmisión de Solicitud PCT-Presentación física $320,00 $320,00 Opinión de Patentabilidad $593,00 $593,00 Informe de búsqueda en el estado del arte $398,00 $398,00 Solicitud de restauración del derecho de prioridad $160,00 $160,00 Solicitud de restablecimiento de los derechos $160,00 $160,00 Solicitud de inscripción de sistemas de trazado de circuitos integrados $64,00 $64,00 Personas Jurídicas Legalización y Renovación de Libros Sociales-Mercantiles /Sede Registro Nacional 13.400,00 13.400,00 Garantías Mobiliarias Garantías Mobiliarias Publicidad inicial 5.210,00 5.210,00 Garantías Mobiliarias/Modificación - Cancelación Total Cancelación Parcial- Ejecución - Cambio de acreedor 1.600,00 1.600,00 Certificaciones de Garantías Mobiliarias 630,00 630,00

Servicios Tarifa Registro Nacional Timbre Archivo Nacional Tarifa Final Usuario Colones Tarifa Final Usuario Dólares Instituto Geográfico Nacional Carta aeronáutica 1:500.000 (digital) 8.750,00 8.750,00 Fotografías aéreas 3.520,00 3.520,00 Certificación de fotografías aéreas 2.595,00 5,00 2.600,00 Archivos vectoriales de puntos con valores xyz según cuadrícula 1:5.000 6.360,00 6.360,00 Carta aeronáutica 1:500.000 ploteado 4.110,00 4.110,00 Mapa Físico Político 1:500.000 ploteado 4.110,00 4.110,00 Mapa División Territorial Administrativa 1:500.000 ploteado 4.110,00 4.110,00 Mapa Relieve 1:500.000 ploteado 4.110,00 4.110,00 Mapas Escolares Físicos-Políticos 1:1.000.000 y Mapas Históricos (digital) 1.840,00 1.840,00 Mapas Escolares Físicos-Políticos 1:750.000 (digital) 1.840,00 1.840,00 Mapa Escolar Físico Político 1:500.000 (digital) 4.070,00 4.070,00 Mapa Relieve 1:500.000 (digital) 4.070,00 4.070,00 Mapa División Territorial Administrativa (digital) 4.070,00 4.070,00 Cartas Náuticas Categorías 1 a 8 (digital) 5.100,00 5.100,00 Mapas 1:200.000-Mapa Ciudades - Mapa Temático 1:200.000 (digital) 3.120,00 3.120,00 Mapas 1:5.000-1:25.000-1:50.000- Mapa de Islas (digital) 3.120,00 3.120,00 Mapas 1:10.000 Topográfico-Uso suelo (digital) 3.120,00 3.120,00 Mapas Escolares Físicos-Políticos 1:1.000.000, Mapas Históricos y Mapas de Islas (ploteados) 1.400,00 1.400,00 Mapas Escolares Físicos-Políticos 1:750.000 (ploteados) 1.400,00 1.400,00 Mapas Topográficos (ploteados) 1:5.000-1:10.000-1:25.000-1:50.000-1:200.000 2.190,00 2.190,00 Ortofoto escala 1:1.000 (por cuarto de hectárea-2500 m2) 4.790,00 4.790,00 Ortofoto escala 1:5.000 (por hectárea) 4.790,00 4.790,00

Para atender dudas o consultas específicas sobre los nuevos montos, la institución mantiene habilitado su centro de contactos en los números 2202-0777 y 2202-0888.