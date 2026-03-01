Economía y Política

Renta en Tribu-CR: las nuevas casillas de la declaración 2025

El incumplimiento de esta obligación conlleva una multa equivalente a medio salario base, actualmente fijado en ¢231.100.

Por Tatiana Soto Morales

Por primera vez, la declaración del Impuesto sobre la Renta se tramitará mediante Hacienda Digital, específicamente a través de la plataforma Tribu-CR. Este deber tributario vence el próximo 16 de marzo.








