Renuncia la gerente general de Procomer

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), presentó su renuncia ante la Junta Directiva este lunes 26 de octubre, por razones personales.

López permanecerá en el cargo hasta diciembre, con el objetivo de concluir proyectos en marcha y dejar encaminado el plan de trabajo para los próximos años.

24/09/2024 Laura López, gerente general de Procomer. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La gerente asumió directamente la estrategia de la Promotora desde 2023 tras la renuncia de Pedro Beirute, quien ocupó anteriormente ese puesto en Procomer.

Durante su gestión, la entidad impulsó iniciativas vinculadas con la innovación, la inclusión y la sostenibilidad. En el campo de la inversión extranjera, la estrategia se orientó a atraer más proyectos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y a diversificar tanto los países de origen de las inversiones como los sectores económicos a los que se dirigen.