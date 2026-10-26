Economía y Política

Renuncia la gerente general de Procomer

Laura López estuvo tres años al frente de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer)

Por Tatiana Soto Morales

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Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), presentó su renuncia ante la Junta Directiva este lunes 26 de octubre, por razones personales.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.